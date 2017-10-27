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На Гомельщине объявили забастовку механизаторы и водители

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  • 27.10.2017, 15:31
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Фото: «Радыё Свабода»

Первыми взбунтовались полсотни работников хозяйства в Кривске.

Утром 26 октября около полусотни механизаторов и водителей коммунального сельскохозяйственного УП «Кривск» Буда-Кошелевского района Гомельской области отказались начинать работу, пока не рассказали журналистам про невыносимые условия, добитую технику и пренебрежительное отношение дирекции к толковым специалистам хозяйства, передает «Радыё Свабода».

Несмотря на мокрый снег, механизаторы стояли у входа на машинный двор и наперебой рассказывали о наболевшем.

«Я механизатор с большим стажем, работаю на любой технике, - поясняет трактористка, назвавшаяся Галиной. - Руки опускаются. Взяли наши путевки, стали переправлять, чтобы урезать зарплаты. Перечислили. И получилось, что на перевозке зеленой массы за день я заработала 1 рубль 60 копеек. Я не молчу. Начальство вопит: «Кто будет выступать, того увольняем». Запчастей для тракторов нет, моторного масла нет - работай как хочешь. Приезжала начальница райсельхозпрода Людмила Прокопенко, мы ей о своих бедах, а она в ответ: «Можете хотя все увольняться - новых возьмем».

Сергей Козлов в сельском хозяйстве также не новичок, более двух десятилетий в механизаторах.

«У нас более шести десятков тракторов, а на ходу примерно четвертая часть. Совхоз нанимает технику, чтобы вести полевые работы. Мой трактор уже месяц разобран. Говорят, не за что купить запчасти. Так и перебиваемся: подремонтируешь технику, рублей триста заработаешь, не повезло - получай 180 рублей», - говорит Козлов.

Механизаторы объясняют, что местные начальники вместо деловых отношений чаще всего прибегают к грубости и запугиваниям.

«Только и слышим: уволим, уволим. А уволят, ты уже «тунеядец» - плати налог. А с чего? Здесь и работая полторы сотни получишь. За 26 посеянных гектаров озимых насчитывают 11 рублей зарплаты. Как кормить семью, в толк не возьмем», - возмущается Сергей Свердлов.

Сев и уборочная провалены

Работники утверждают, что из-за неисправной техники не смогли в этом году вовремя справиться с осенними полевыми работами - посеяли только 1310 гектаров озимой пшеницы и ржи, хотя должны были засеять по меньшей мере 5 тысяч гектаров. Выпал уже первый снег, а в поле стоит еще свыше 800 гектаров кукурузы.

«Директор Зубарев сваливает все на молодого главного агронома Михаила Флорьяновича: не убрал, не посеял. А он что - косой скосит ту кукурузу? Или мы ее скосим? В наш КСУП объединили пять хозяйств. Махина. А директором поставили строителя по профессии. Хозяйство он, по сути, отдал на откуп начальнику охраны - тот всем заправляет», - говорят механизаторы.

Молодой агроном Михаил Флорьянович, окончивший Горецкую сельхозакадемию с отличием, только в этом году летом приехал в хозяйство. Он подтверждает, что из-за неисправной техники осеннюю посевную в Кривске начали только 3 октября и, естественно, не успели до снега.

Люди говорят, что работают без настроения, потому что не знают ни норм, ни расценок, хотя в хозяйстве четыре экономиста.

«Я только месяца два работал спокойно. Составил план на осеннюю посевную, стал требовать от инженерной службы, чтобы соответствующую технику привели в порядок. Были лишь отговорки. Главный инженер в середине сентября уволился - и все шишки посыпались на меня. Но люди меня поддерживают. Видимо, побоялся директор конкуренции. Теперь он требует сдать дела и оставить совхозное жилье, которое мне удалось исправить собственными силами», - сокрушенно замечает главный агроном.

Руководство хозяйства «сильно занято»

Директор хозяйства Андрей Зубарев, которого перевели в Кривск из заместителей главы КСУП «Урицкое» Гомельского района, не нашел времени пообщаться с журналистами - передал через начальника охраны Николая Рябцева, что сильно занят.

Сам начальник охраны считает, что механизаторы жалуются прежде всего вследствие наведения порядка в хозяйстве:

«Мы даже топливные баки опломбировали, чтобы никто не мог взять и литра солярки. Это многим не нравится».

Подобные объяснения сельчане не воспринимают. Люди видят, что озимые не досеяны, кукуруза не убрана, дойные коровы и телята плещутся в загонах по колено в грязи. Дел хватает, а порядка не хватает.


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