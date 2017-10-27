Миклош Харашти: Беларусь вернулась к подавлению тех, кто критикует госполитику 27.10.2017, 16:22

Миклош Харашти

Спецдокладчик ООН представил в Нью-Йорке доклад по ситуации с правами человека в Беларуси.

Спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харашти представил свой доклад по ситуации с правами человека в стране на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходила 26 октября в Нью-Йорке (США).

В своем выступлении Харашти еще раз напомнил о массовых арестах, которые произошли во время мартовских протестов и были очень похожи на те, что случались в 2011 году, после чего Советом по правам человека был учрежден мандат спецдокладчика ООН по Беларуси, сообщает ПЦ «Весна».

«В этом году страна вернулась к подавлению тех, кто критикует государственную политику. В своем докладе в прошлом году я предупреждал насколько опасно отсутствие каких-то изменений в системе управления в Беларуси. Не смотря на некоторые фасадные изменения в методах, которые использует власть, она по-прежнему сохраняет в действиях те же самые законы. Причины этого циклического характера насильственного закручивания гаек в Беларуси заключается в системе управления, которая напрямую зависит от исполнительной ветви власти, в частности от нынешнего президента, который находится у власти четверть века.

Мой доклад перед вами имеет цель объяснить, каким образом президент выстроил государственную структуру, которая только консолидирует и защищает его власть. Даже символический прогресс в области прав человека служит этой цели», - отметил Харашти.

Он отметил незначительные улучшения за год - представление Беларусью доклада в Комитет по правам человека, который ожидался с 2001 года. Таким образом, по мнению спецдокладчика, задержка в 16 лет свидетельствует о том, как страна выполняет свои международные договорные обязательства.

Также Миклош Харашти напомнил, что Беларусь по-прежнему является единственной страной почти во всем северном полушарии Земли, кроме США, где сохраняется смертная казнь.

«Учитывая ограничения в области прав человека, этот факт является еще одним дополнительным элементом страха со стороны граждан, так как они могут оказаться в суде за закрытыми дверями, где им может быть вынесен смертный приговор, и при этом не гарантируются никакие права человека: ни самого осужденного, ни его семьи», - сказал он.

Миклош Харашти отметил, что безосновательные аресты политических оппонентов власти, сфабрикованное дело против «Белого легиона» - повторение практики, которая началась пять лет назад, и еще одна характеристика цикличности в области прав человека в Беларуси.

Харашти вновь призвал власти Беларуси сотрудничать с его мандатом и подчеркнул, что готов в любой форме помочь правительству перейти к сохранению тех обязательств, которые страна взяла на себя в области прав человека.