закрыть
27 октября 2017, пятница, 20:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Лунинце завлабораторией рынка брала взятки мясом

5
  • 27.10.2017, 18:55
  • 1,959

За это женщина выдавала разрешения на торговлю просроченной продукцией.

Обязанности заведующей лабораторией ветсанэкспертизы 43-летняя женщина исполняла временно. Однако успела проявить предприимчивость — брала взятки мясом с предпринимателей. За это выдавала разрешения на торговлю просроченной продукцией, пишет «Медиа-Полесье».

Уголовное дело по части 1 и 2 статьи 430 УК РБ «Получение взятки» было возбуждено по результатам совместно проведенной прокуратурой и ОБЭП проверки. Основанием послужило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом.

— Проверка установила неединичные факты нарушения. Исполняющей обязанности завлабораторией предъявлено обвинение в том, что она в нарушение должностных обязанностей, а также требований нормативных документов умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно принимала в качестве взяток материальные ценности, — отметила помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер. — Это происходило исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением. За разрешение на реализацию на рынке мяса и мясных продуктов, срок годности которых истек, предприниматели рассчитывались с и.о. завлабораторией продуктами питания.

Вместо того чтобы принимать меры по изъятию и уничтожению просроченной мясной продукции, руководительница допускала ее реализацию на рынке.

Как установлено следствием, обвиняемая с апреля по декабрь 2016 года неустановленное количество раз, но не менее восьмидесяти, с периодичностью от одного до четырех раз в неделю принимала от индивидуальных предпринимателей мясную продукцию за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Всего обвиняемая за указанный период приняла мясной продукции на сумму не менее 2000 рублей.

В действиях предпринимателей, дававших взятки, также усматриваются составы преступления, предусмотренные ст. 431 УК (Дача взятки). Однако в связи с тем, что данные лица добровольно заявили о содеянном, они освобождаются от уголовной ответственности.

Суд Лунинецкого района признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии