В Лунинце завлабораторией рынка брала взятки мясом 5 27.10.2017, 18:55

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За это женщина выдавала разрешения на торговлю просроченной продукцией.

Обязанности заведующей лабораторией ветсанэкспертизы 43-летняя женщина исполняла временно. Однако успела проявить предприимчивость — брала взятки мясом с предпринимателей. За это выдавала разрешения на торговлю просроченной продукцией, пишет «Медиа-Полесье».

Уголовное дело по части 1 и 2 статьи 430 УК РБ «Получение взятки» было возбуждено по результатам совместно проведенной прокуратурой и ОБЭП проверки. Основанием послужило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом.

— Проверка установила неединичные факты нарушения. Исполняющей обязанности завлабораторией предъявлено обвинение в том, что она в нарушение должностных обязанностей, а также требований нормативных документов умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно принимала в качестве взяток материальные ценности, — отметила помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер. — Это происходило исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением. За разрешение на реализацию на рынке мяса и мясных продуктов, срок годности которых истек, предприниматели рассчитывались с и.о. завлабораторией продуктами питания.

Вместо того чтобы принимать меры по изъятию и уничтожению просроченной мясной продукции, руководительница допускала ее реализацию на рынке.

Как установлено следствием, обвиняемая с апреля по декабрь 2016 года неустановленное количество раз, но не менее восьмидесяти, с периодичностью от одного до четырех раз в неделю принимала от индивидуальных предпринимателей мясную продукцию за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Всего обвиняемая за указанный период приняла мясной продукции на сумму не менее 2000 рублей.

В действиях предпринимателей, дававших взятки, также усматриваются составы преступления, предусмотренные ст. 431 УК (Дача взятки). Однако в связи с тем, что данные лица добровольно заявили о содеянном, они освобождаются от уголовной ответственности.

Суд Лунинецкого района признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.