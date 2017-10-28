Сейм Польши принял изменения в закон о репатриации 28.10.2017, 9:04

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Теперь каждый член семьи репатрианта может получать дополнительную помощь от государства.

Сейм Польши 27 октября принял изменения в закон о репатриации, подготовленный депутатами партии «Право и справедливость».

Изменения предусматривают увеличение выделяемой на жилье финансовой помощи репатриантам и членам их семей. Предложение поддержали все присутствующие депутаты – 429 человек, передает «Польское радио».

Председатель Комиссии по связям с поляками за границей Анна Шмидт-Родзевич («Право и справедливость») выразила надежду на то, что благодаря изменениям в законе о репатриации все больше лиц польского происхождения захотят переехать на свою историческую родину.

Она подчеркнула, что финансовая помощь будет предоставляться не только самим репатриантам, но также членам их семей. Таким образом вырастет общая сумма государственной помощи.

Кроме того, органы местного самоуправления, решившие принять репатриантов, получат дополнительные средства из госбюджета.