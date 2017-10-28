Фотофакт: Житель Лунинца нашел болт в буханке хлеба 3 28.10.2017, 11:18

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Ранее жители этого города нашли в пачке с горохом гаечный ключ.

Читатель Медиа-Полесья из города Лунинец (Брестская область) разместил в группе ВКонтакте фотографию, на которой в хлебном кирпичике видны очертания металлического болта.

К сожалению, читатель не пояснил, где и когда приобрёл хлеб.

Кто-то в популярном советском фильме ест суп из болтов и гаек, а кто-то, только уже в наше время, закусывает хлебом с болтами.

Этим летом в лунинецком хлебе читатели находили нитки, а 4 года назад гаечный ключ достали из пачки с горохом.