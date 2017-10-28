Массовые репрессии в Беларуси 7 28.10.2017, 11:39

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Фото: dw.com

Сотрудники милиции задерживают участников Марша рассерженных белорусов 2.0.

Как стало известно Charter97.org, вчера вечером была арестована активистка Белорусского Национального Конгресса Грета Соболевская. Она успела сообщить, что ее задержали сотрудники милиции. Правозащитники и активисты БНК до сих пор не могут узнать, где находится девушка. Сотрудники РУВД Дзержинского и Смолевичского районов, куда ее предположительно могли доставить, отказались сообщать какую-либо информацию.

Также вчера поздно вечером на рабочем месте был задержан активист «Моладзі БНФ» Дмитрий Сильченко. Его отвезли в РУВД Минского района, где составили протокол по статье 23.34 (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) за участие в Марше расерженных белорусов 2.0.

Сегодня утром возле своего дома в Олехновичах задержали активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артема Черняка. По телефону он успел сообщить, что его везут в РУВД Молодечненского района. Также стало известно, что сотрудники милиции пытаются проникнуть в дом его брата Дмитрия, который живет в Ракове. Ранее им обоим звонили участковые и требовали, чтобы активисты явились в местные отделения милиции. Причину вызовов не сообщили.

К известному режиссеру Ольге Николайчик сегодня утром также приходили сотрудники милиции, но не застали ее дома.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков сообщил, что сотрудники милиции явились в 1 городскую клиническую больницу, где он находится из-за травмы ноги, полученной после одного из административных арестов. Пока о его дальнейшей судьбе неизвестно.

Напомним, вчера спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харашти представил свой доклад по ситуации с правами человека в стране на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходила 26 октября в Нью-Йорке (США). Спецдокладчик ООН заявил, что Беларусь вернулась к подавлению тех, кто критикует политику Лукашенко.

«В этом году страна вернулась к подавлению тех, кто критикует государственную политику. В своем докладе в прошлом году я предупреждал насколько опасно отсутствие каких-то изменений в системе управления в Беларуси. Не смотря на некоторые фасадные изменения в методах, которые использует власть, она по-прежнему сохраняет в действиях те же самые законы. Причины этого циклического характера насильственного закручивания гаек в Беларуси заключается в системе управления, которая напрямую зависит от исполнительной ветви власти», - отметил Харашти.