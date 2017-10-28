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Латвия обнаружила российские боевые корабли у своих берегов

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  • 28.10.2017, 16:51
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Суда находились в 14 морских милях от границы территориальных вод Латвии.

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) 28 октября обнаружили в латвийской экономической зоне Балтийского моря несколько российских военных кораблей.

Об этом сообщается в микроблоге HBC в Twitter.

Как отмечается, суда находились в 14 морских милях от границы территориальных вод страны.

«В частности, среди кораблей латвийские военные «идентифицировали укладчик буев «Килектор 1» класса «Сура» Вооруженных сил России», — говорится в микроблоге.

Напомним, 22 октября в эксклюзивную экономическую зону Латвии в Балтийском море вошли корабль и подводная лодка ВМФ России.


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