Возле здания КГБ в Минске прошла акция «Цепь памяти» (Видео, онлайн) 10 29.10.2017, 18:09

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Акция была многолюдной, люди заняли все место возле ступенек КГБ.

80 лет назад, в ночь с 29 на 30 октября 1937 года, произошли массовые расстрелы белорусской элиты. За одну ночь с 29 на 30 октября 1937 НКВД расстреляно более сотни белорусских деятелей культуры разных национальностей. В их числе были Тодор Кляшторный, Михась Зарецкий, Мойша Кульбак, Алесь Дудар, Изи Харик, Анатоль Вольный, Михась Чарот, Юлий Тавбин, Платон Головач и др.

В 19:00 возле центрального входа в здание КГБ началась акция, инициированная лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, бывшим кандидатом на пост президента.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию акции (видео предоставили «Радыё Свабода» и «Белсат»):

19.42

Акция закончена. Спасибо, что были с нами!

19.41

Свечки со ступенек здания КГБ никто не убирает.

19.36

Николай Статкевич заявил журналистам: «Акция прошла достойно и выполнила свои задачи. Мы напомнили всей Беларуси о том, что было, и показала, что мы помним, и рано или поздно палачи будут осуждены. На акции было много новых людей - многие из них из нашей партии Народная Грамада. Это новые активисты. Люди, которые сегодня пришли - это гордость нашей нации. Они защитили нашу честь сегодня».

19.33

Акция формально закончилась, но люди не расходятся. Возле КГБ находится несколько десятков человек.

19.32

Николай Статкевич предложил поставить свечки и портреты на ступеньки здания КГБ.

19.31

Статкевич выступил с речью: «Рано или поздно мы назовем фамилии всех, кто сидит в этом здании. Я благодарен всем, кто пришел сегодня на акцию. Вы - гордость нашей нации. Вы - герои».

19.30

Людей все больше. Уже заняты все ступеньки здания КГБ. Те, у кого нет свечек, стоят с фонариками.

19.28

«Я родилась поздним ребенком, и родители мне рассказали о сталинских репрессиях. Я горжусь, что за жизнь ничего не украла. А они, злыдни, крадут: у меня украли бело-красно-белый флаг, украли плакат «Свободу народу!», но я буду продолжать сопротивляться», - сказала Богинская.

19.27

«На моем плакате весной здесь, возле КГБ, было написано «Свободу народу!» Это актуальный лозунг на сегодня. В наше время не должно быть сюзеренов и рабов. Люди в 21-м веке должны быть свободными!», - заявила Нина Богинская.

19.26

К акции присоединилась Нина Богинская.

19.22

«Пока в этом здании будут сидеть старые нквдисты, с испорченным менталитетом, этот день, 29 октября, в календарь не войдет. У них - мышление времен СССР. Я не против никого из наших соседей, но не понимаю, почему белорусы должны жить интересами. Мы должны сами быть хозяевами на своей земле и не «лепиться» ни к кому. Наше будущее зависит только от нас. Мы должны корректно и аргументировано объяснять всем белорусам, за что мы боремся», - заявил Антось Лысович.

19.16

Антось Лысович пришел с портретом родного дяди. «Мой дядя был выкраден НКВД в 1932 году с территории Мядельского повета, тогда это была Польша. В 1938 году его расстреляли в Магадане. Я остался одним из его близких родственников, но мне не дают в КГБ информации о его деле. Его хутор был на границе с БССР. Его обманом вывели с восточную Беларусь и записали в «польские шпионы» Его расстреляли за антисоветскую пропаганду: как будто в лагере в Магадане он агитировал. А он просто говорил, что в Западной Беларуси жили зажиточнее. Как и сегодня - каждого из нас, кто нелоялен, могут записать в враги народа, обвинить в том, что порочит честь и достоинство Лукашенко. На акции я часто хожу, потому что я белорус. Мы должны жить интересами своего народа и своей страны».

19.14

«Наша цель простая - чтобы в будущем, при новой власти в календаре был памятный день - 29 октября. Потому что белорусская нация прошла через неслыханные катаклизмы в 20-м веке. Спасибо всем людям, кто сегодня выходит на акции», - заявил Сивчик.

19.12

Сивчик рассказал, что его машину задержали возле цирка, поэтому он шел пешком и немного опоздал на акцию. Что с машиной и водителем, он до сих пор не знает.

19.11

На акцию пришел руководитель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

19.10

Людей становится все больше. Это уже настоящая «Цепь памяти». Пришло несколько десятков человек. Некоторые держат портреты репрессированных белорусов.

19.09

Максим Винярский прочитал стихотворение Алеся Дудара, одного из расстрелянных поэтов - «Пасеклі край наш напалам».

19.07

Вера Вакулович, пенсионерка: «Я пришла сюда ради того, чтобы КГБ вошло в правовое поле. Потому что то, как они действуют - внушает ужас. Если бы не было репрессий 1930-х - мы бы жили сейчас совсем в другой стране. Я хочу сказать государству: перестаньте бояться талантливых людей, под какими бы флагами они не выступали. Наша оппозиция, поднимающая бело-красно-белые флаги - это основа духовной мощи. Есть идея, ради которой нужно сюда приходить. Я не хочу, чтоб сой сын и будущие внуки росли в той стране, которую строят наши власти. Когда это понимаешь - страх отступает»

19.05

«Нас душит диктатура, невозможно больше терпеть. Суды и милиция покрывают ложь. У меня не было репрессированных в роду, но я не мог оставаться дома. Я жил при Сталине, а сейчас новый диктатор», - заявил пожилой участник акции по фамилии Дубровский.

19.03

Приходят новые люди. Участников акции уже около 2-х десятков.

19.02

«Люди приходят на акции, несмотря на дождь и холод. Я не скажу, что я оптимистка, скорее я прагматик. Но даже с прагматических позиций могу сказать: нация пробуждается», - сказала Ольга Николайчик.

19.00

«С утра я была в Куропатах, там мы зачитали имена репрессированных, там все прошло на очень высокой ноте. Никого не задерживали. Сейчас я думаю у них хватит ума тоже не задерживать людей. Просто невероятно, что сегодня столько инициатив и мероприятий. Это говорит о том, что наша нация пробуждается», - заявила Ольга Николайчик.

18.59

Участники акции зажгли свечки.

18.58

Возле здания КГБ собралось уже больше 10 человек.

18.57

На акцию пришла активистка и режиссер Ольга Николайчик.

18.53

Максим Винярский рассказал журналистам о недавно отбытых «сутках» на Окрестина. «Условия там мало изменились, все так же нарушаются права арестованных».

18.52

«Это учреждение - КГБ - не изменилось с тех времен, когда расстреливали людей в Беларуси. Я пришел сюда показать им, что мы их не боимся и готовы отстаивать свободу белорусов в центре Минска», - заявил Максим журналистам.

18.51

Максим Винярский рассказал, что пришел на акцию без проблем - благодаря предпринятым ранее мерам конспирации.

18.49

На акцию пришел координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

18.47

«Для Лукашенко пример - Сталин. Поэтому у нас людей до сих пор не пускают в архивы КГБ. Власти сохраняют преемственность. Но мы все равно войдем в эти архивы», - рассказал Стакевич.

18.46

К зданию КГБ приходят новые участники акции.

18.44

«Суть власти в Беларуси не изменилась - они наследники НКВД-КГБ. Начиная с 1994 года они пользуются теми же методами. Но такая власть - неконкуретноспособна. Мы отстаем в мире, становимся аутсайдерами из-за этой власти», - говорит Статкевич.

18.42

«Я ждал, что здесь будет Грета Соболевская и мои коллеги из «Европейской Беларуси», но их превентивно задержали. Но думаю, будут еще люди. Если нация не сопротивляется, в Европе ее воспринимают как нацию рабов. Мы показали на прошлых акциях, что нас не получилось превратить в рабов. Мы должны отстоять здесь честь нации», - заявил Статкевич.

18.41

Возле здания КГБ появилась Марина Адамович.

18.40

К Стакевичу и журналистам подошли сотрудники милиции, но ничего не делают.

18.38

Статкевич и журналисты подошли к зданию КГБ. «Не взяли меня внаглую - значит людей задерживать не будут. Приходите - будем сегодня вместе!», - сказал Николай Статкевич.

18.36

Статкевич и журналисты прошли перекресток с улицей Володарского, стараются держаться ближе к зданиям подальше от проезжей части.

18.35

Статкевич и журналисты идут мимо гостиницы «Минск».

18.34

Журналисты со Статкевичем перешли на другую сторону улицы, так как дорогу им преградил подозрительный автомобиль.

18.33

Николай Статкевич пошел к месту акции пешком.

18.32

Возле Главпочтамта машину остановила ГАИ.

18.31

Машина со Статкевичем приехала к площади Независимости.

18.26

«Мой дед по матери был арестован в августе 1937 года. Он был родом из Западной Беларуси, был там подпольщиком, потом сбежал в БССР. Деда там сначала исключили из партии, он работал простым колхозником. В августе 1937 арестовали председателя его колхоза, он указал на деда. Но дед никого не сдал - у них получилась в итоге контрреволюционная организация из 2-х человек. Деда расстреляли в январе 1938 года в Слуцкой тюрьме», - рассказал Статкевич журналистам.

18.25

«Если меня даже задержат по дороге - найдутся люди, которые сегодня выйдут. это вопрос достоинства, и такие люди у нас в стране есть», - заявил Статкевич журналистам.

18.22

Статкевич перешел в машину «Радыё Свабода», ГАИ не успела среагировать.

18.21

Машину Статкевича остановила ГАИ.

18.19

Журналисты других СМИ едут вслед за машиной Статкевича.

18.17

Статкевич вместе с журналистами вышел за калитку и сел в автомобиль с журналистами «Белсата».

18.15

«Сегодня мы должны напомнить всем о палачах КГБ, чтобы эти страницы истории не вернулись», - заявил Николай Статкевич журналистам. «Мы должны выйти в центр столицы, чтобы видела вся Беларусь. Власти выталкивают нас в лес, на кладбища - но мы должны быть в центре города, как это делается во всем цивилизованном мире. Даже в Москве сегодня проходит акция возле Соловецкого камня».

18.13

«Если бы меня попытались арестовать сегодня - власти покажут свою преемственность с теми, кто ровно 80 лет назад начал уничтожение белорусской элиты. Думаю, у них хватит мозгов не показывать сегодня перед всем миром свою глупость», - Николай Статкевич уверен, что акция должна пройти успешно.

18.11

«Этот день стал символом всех сталинских репрессий, в результате которых 1,4 миллиона белорусов были убиты. Мы традиционно выходим в этот день со свечками к зданию КГБ», - заявил журналистам Николай Статкевич.

18.10

Журналисты «Радыё Свабода» приехали к дому Статкевича.

18.00

Один из лидеров БНК Николай Статкевич призвал журналистов сопровождать его на пути от дома к месту проведения акции в центре Минска.

«Приглашаю журналистов независимых СМИ провести меня от дома до места мемориального мероприятия «Цепь памяти» жертв сталинских репрессий, которое начнется сегодня, 29 октября, в 19.00 возле здания КГБ на пр. Независимости Минска.

Планируемый выезд из дома на мероприятие - за час до его начала», - написал Николай Статкевич в «Фейсбуке».