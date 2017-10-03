Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк 3.10.2017, 8:14

Пора уже брать в руки вилы и вернуть свои права.

Власти Беларуси фактически ввели новое податное сословие – «самозанятые». Об этом на пресс-конференции 28 сентября рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

«Если человек зарегистрирован в налоговой, уплатил сбор, то он является занятым в экономике, никто контролировать не будет, занят он в этой деятельности или нет. И регистрация в ФСЗН уже не обязательна. Он решил заниматься неким видом деятельности, быть самозанятым, он уплачивает ставку единого налога, значит, он занят в экономике», - заявил замминистра.

Получается, что платить налог стало обязанностью каждого гражданина Беларуси и мы все обложены подушной податью? На этот и другие вопросы Charter97.org ответил известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский:

- Это все логично: они уже начали смотреть по учебникам истории – как же это было при крепостном праве, которое они фактически ввели по всей территории Беларуси. Вот и «докопались» до ответа, как при крепостном праве власти зарабатывали себе на жизнь.

А там, кроме барщины, был еще и оброк. Вот этим «обновленным» декретом №3 власти пытаются ввести оброк для всех белорусов. «Плати – и можешь заниматься, чем хочешь», - это же классическая формула оброка, знакомая нам из истории и литературы. Дело, впрочем, нормальное для 17-го или 18-го века.

Все это в человеческой истории уже было. Это только расцвечивает современное крепостное право в Беларуси разными красками и делает его все больше и больше похожим на классическое крепостное право, которое существовало в прошлые века.

Ничего нового власти не придумали: это феодалы, которые тянут в феодализм всю страну. Потому что друга способа руководить страной власти просто не знают. Дай им возможность – они дойдут и до рабовладельческого строя, до Древнего Рима. Себя провозгласят «патрициями», а «гарант» станет Юлием Цезарем. Потом, конечно же, найдется и свой Брут, который доведет историю до логического завершения.

Но на такой сценарий уйдет слишком много времени. Огромный минус здесь в том, что за столь долгий период Лукашенко и его люди успеют капитально разорить нашу землю и самих белорусов. Чем быстрее все осознают, что это просто элементарная банда, дорвавшаяся до власти, и начнут ей активно сопротивляться – тем больше у нас шанс отстоять нормальное будущее для себя и наших потомков. Собственно, власти и сами «открывают» глаза последним сомневающимся: вот сейчас все официально неработающие будут платить оброк. Просто отлично. С интересом жду развития событий.

- Но ведь люди заинтересованы в пенсии, и потому «самозанятые» вынуждены будут платить и в ФСЗН. А это уже 550 долларов в год, то есть на 330 больше, чем налог по «старому» декрету. Как вы прокомментируете такой «маневр» властей?

- Это тоже вписывается в логику феодальных правителей. Оброк – это такая денежная категория, которая должна постоянно расти. Вы же понимаете: барину всегда не хватает.

Если у милиционера пенсия в три-четыре раза больше, чем у учительницы – что тогда говорить о постоянном росте поборов? Это же такая система. Иначе власти просто не могут. Они так «работают». Более сложные материи им недоступны.

Будь в Беларуси нефть – они бы продавали нефть. Но нефти нет, и приходится добывать деньги у людей. Весь трудолюбивый белорусский народ власти трактуют как «полезное ископаемое». И тянут из него все, что можно.

Что тут говорить? Вилы надо брать в руки и сбрасывать эту власть. Я в этом просто уверен.