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Рассерженные белорусы: 21 октября спросим Лукашенко о наших зарплатах и пенсиях

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  • 3.10.2017, 8:34
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Постоянная ложь властей — еще одна причина выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Многих жителей страны возмутило решение о повышении пенсионного возраста, принятое еще в 2016 году. Представители старшего поколения, не стесняясь в выражениях, на весенних акциях протеста вспоминали, как власти обещали не делать этого. Герои нового видеоролика, который недавно был выложен на сервисе YouTube, также критикуют декрет №3:

— Вместо налога на богатство у нас ввели налог на бедность. Все, кто там наверху сидит, делают законы только для себя.

Видеоролик заканчивается призывом выходить на Марш рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.


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