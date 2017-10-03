Рассерженные белорусы: 21 октября спросим Лукашенко о наших зарплатах и пенсиях 12 3.10.2017, 8:34

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Постоянная ложь властей — еще одна причина выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Многих жителей страны возмутило решение о повышении пенсионного возраста, принятое еще в 2016 году. Представители старшего поколения, не стесняясь в выражениях, на весенних акциях протеста вспоминали, как власти обещали не делать этого. Герои нового видеоролика, который недавно был выложен на сервисе YouTube, также критикуют декрет №3:

— Вместо налога на богатство у нас ввели налог на бедность. Все, кто там наверху сидит, делают законы только для себя.

Видеоролик заканчивается призывом выходить на Марш рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.