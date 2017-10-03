Коммуналка подорожает в полтора раза 13 3.10.2017, 10:11

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Какие «коммунальные подарки» подготовили белорусские власти к Новому году.

С 1 января 2018 года белорусы начнут оплачивать почти все услуги ЖКХ по полной стоимости. Субсидируемой останется только тепловая энергия. Эксперты уверены, что переход на полное возмещение людьми услуг ЖКХ – шаг важный и неизбежный, но без реформ и конкуренции в системе жилищно-коммунального хозяйства рост тарифов будет бесконечным, пишет сайт intex-press.by.

Разговоры о переходе на стопроцентную оплату населением услуг ЖКХ идут не первый год. На такой шаг Беларусь подталкивает наш кредитор – МВФ, о его необходимости твердят и эксперты.

Правда, сколько реально стоят услуги ЖКХ, похоже, не знает никто. В феврале 2016 года, после скандала с «тарифами от балды», Александр Лукашенко поручил произвести точные расчеты в сфере ЖКХ, и результаты оказались, мягко говоря, удивительными.

– Что оказалось? Что население в два раза больше платит денег, не 40% покрытия оказалось, а 80% население платит, – сказал Лукашенко во время встречи с представителями дипломатического корпуса в феврале прошлого года.

Коммуналка подорожает в полтора раза

Разобрались ли с реальной стоимостью услуг ЖКХ за это время, неизвестно, но в середине августа министр ЖКХ Александр Терехов заявил, что с января 2018 года белорусы выйдут на 100%-й уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии. Другими словами, субсидируемыми останутся только отопление и подогрев воды. Эти коммунальные услуги и сейчас самые затратные в жировке, хоть население оплачивает всего около 20% от их себестоимости.

Если посчитать по сентябрьским тарифам, то сейчас среднестатистическая семья из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире 48 квадратных метров, платит за услуги ЖКХ около 76 рублей (вместе с отоплением и подогревом воды).

С 1 января 2018 года, когда за все услуги, кроме тепловой энергии, придется платить по полной стоимости, жировка потяжелеет до 114 рублей (включая отопление и подогрев воды). А если бы с первого дня нового года пришлось по полной оплачивать и тепловую энергию, плата за услуги ЖКХ составила бы больше 200 рублей!

Залезли в карман предприятий

Эксперты считают, что переход к стопроцентной коммуналке необходим и неизбежен. Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, приезжавший в Минск на встречу с Александром Лукашенко, назвал этот процесс «очень важным шагом»: он позволит более эффективно расходовать бюджетные деньги и осознать окончательный уход от субсидирования в сфере ЖКХ.

– У людей формируется культура более ответственного использования ресурсов: энергии, воды, тепла, потому что следует задумываться о цене всего этого, – заявил Чакрабарти.

Похожая точка зрения и у белорусских экспертов. Они считают, что существующая система перекрестного субсидирования, когда жители страны платят за услуги ЖКХ меньше, а организации, предприятия погашают недоплаченную людьми стоимость жилищно-коммунальных услуг, наносит вред экономике страны.

– Стопроцентная оплата населением услуг ЖКХ – это норма для рыночной экономики, и не зря на этот шаг белорусских властей подталкивает МВФ. Нынешняя система перекрестного субсидирования – это пыль в глаза. Меньшие суммы пишут в жировках, но эти деньги не падают из воздуха – их берут из кармана предприятий, – говорит политолог Александр Класковский.

ЖКХ – черный ящик

Вместе с тем, по мнению Класковского, переход к стопроцентной оплате населением услуг ЖКХ должен происходить вместе с реформами в ЖКХ, а в нашей стране этого не наблюдается. Систему жилищно-коммунального хозяйства в нынешнем ее состоянии Класковский называет «черным ящиком», где существует много возможностей для махинаций, накруток тарифов.

– В сфере ЖКХ нужна конкуренция: чтобы человек мог выбрать, пользоваться услугами ЖЭСа или какой-нибудь сторонней организации. Без конкуренции это все превратится в банальное постоянное повышение тарифов, – считает собеседник. – Но власти на реформы не идут, а лишь заявляют о том, что жировки станут более прозрачными, затраты на услуги ЖКХ снизятся.

Тарифы продолжат расти

По мнению Класковского, Беларусь давно бы уже перешла на стопроцентную коммуналку, но власти боятся протестов и решили сделать этот процесс постепенным, «отсекая хвост в несколько приемов». Но уже через полгода-год, по мнению Класковского, люди будут оплачивать все коммунальные услуги по полной. Но это совсем не значит, что рост тарифов остановится.

Тарифы на услуги ЖКХ, обеспечивающие полное возмещение затрат на их оказание, постоянно дорожают. Возьмем, к примеру, воду и канализацию. В 2013 году кубометр подачи воды и ее отведения для барановичан стоил 0,15 рубля (деноминированных). Население возмещало почти 19% от полной стоимости воды. К сентябрю 2017 года тариф увеличился почти в 6,4 раза. Казалось бы, мы уже с лихвой покрываем 100%. Но нет. Если верить данным коммунальщиков, мы возмещаем около 65% от реальной стоимости воды и ее отведения.

– И без реформ в системе ЖКХ рост тарифов может происходить бесконечно долго, – резюмирует Александр Класковский.