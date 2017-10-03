Cмена власти и «Баста!»4
- 3.10.2017, 12:33
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Весенние лозунги зазвучат осенью с новой силой.
«Горячая весна» этого года показала, насколько люди устали от беспредела властей. Бывший электорат Лукашенко выступил против диктатора и сказал свое решительное «Баста!» Катализатором протестов стал скандальный декрет о «тунеядцах».
В YouTube появился ролик, где рассерженные белорусы выступают против тунеядской власти.
Видеоролик заканчивается призывом выходить на Марш рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.