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Cмена власти и «Баста!»

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  • 3.10.2017, 12:33
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Фото: «Радыё Свабода»

Весенние лозунги зазвучат осенью с новой силой.

«Горячая весна» этого года показала, насколько люди устали от беспредела властей. Бывший электорат Лукашенко выступил против диктатора и сказал свое решительное «Баста!» Катализатором протестов стал скандальный декрет о «тунеядцах».

В YouTube появился ролик, где рассерженные белорусы выступают против тунеядской власти.

Видеоролик заканчивается призывом выходить на Марш рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.


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