Расходы белорусских автолюбителей выросли за год почти в шесть раз 2 3.10.2017, 15:35

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В Беларуси содержание авто обходится в круглую сумму.

Как сообщили ecopress.by в пресс-службе компании «Яндекс.Деньги», для того, чтобы выяснить, сколько жители нашей страны тратят в среднем на содержание автомобиля, сервис изучил платежи автомобилистов на станциях техобслуживания, мойках, АЗС и в магазинах запчастей.

В офлайне люди оплачивали товары и услуги с карт Яндекс.Денег, в онлайне — через Яндекс.Кассу.

Оказалось, что за последние 12 месяцев расходы автолюбителей из Беларуси в целом выросли в 5,7 раза. Если смотреть по категориям, сильнее всего увеличились их траты на автозапчасти — в 4,3 раза.

За год вырос также средний чек белорусских водителей за бензин — с 24 до 26 бел. руб. (здесь и далее по курсу Центробанка РФ на 03.10.2017).

А вот на мойке и техобслуживании автовладельцы, похоже, предпочитают экономить: в первом случае средний платеж уменьшился с 17,9 до 14,9 бел. руб., во втором — с 19,9 до 19,6 бел. руб.

Несмотря на то, что в целом люди стали больше тратить на запчасти и аксессуары для авто, средний чек в этой категории тоже сократился — с 61,2 до 40,9 бел. руб.

В исследовании учитывались платежи с 15 сентября 2016 по 15 сентября 2017 года и за такой же период годом ранее.