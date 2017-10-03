В Бресте четверо россиян под видом соцработников обокрали пенсионера

В Бресте четверо россиян под видом соцработников обокрали пенсионера6
- 3.10.2017, 18:58
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Граждане РФ похитили 6,5 тысяч рублей.
Четверо россиян под видом соцработников обокрали пенсионера в Бресте, сообщили БелТА в УВД облисполкома.
Инцидент произошел 26 сентября.
В ОВД администрации Московского района обратился житель Бреста 1931 года рождения. Мужчина сообщил, что неизвестные, зайдя в его квартиру под видом социальных работников, похитили деньги в сумме 6,5 тыс. рублей.
Ими оказались четверо жителей Воронежской и Смоленской областей. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены владельцу.