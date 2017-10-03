Какие изменения по «тунеядцам» положили на стол Лукашенко 28 3.10.2017, 21:54

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У скандального декрета № 3 поменялось не только название.

Обновленный декрет по «тунеядству» находится на рассмотрении у правителя — и до сих пор не подписан. Tut.by узнал у участников межведомственной рабочей группы, как проходило обсуждение проекта, какие изменения они предлагали и как (с высокой долей вероятности) может выглядеть обновленный декрет.

В Минтруда ранее сообщали, что декрет № 3 претерпевает коренную реконструкцию, сейчас он готовится в абсолютно новой редакции.

— Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место, — сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

Что предлагают: ввести оплату отдельных услуг по себестоимости

«Депутат» Тамара Красовская, которая входит в межведомственную рабочую группу, отмечает, что большинство предложений по усовершенствованию декрета № 3, которые рассматривала группа, отразились в обновленном документе. И еще раз подчеркивает, что окончательное решение о том, как будет выглядеть декрет № 3, еще не принято.

— Я считаю, что документ носит идеологический характер и направлен в первую очередь на содействие занятости населения. Это то, что и предлагали «депутаты»: стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержка предпринимательской инициативы и обеспечение легализации трудовой деятельности.

То, какие категории граждан будут считаться незанятыми в экономике, документ предлагает определить до 1 ноября 2017 года. После на двух уровнях — местном и республиканском — сформируется база данных людей, не занятых в экономике. Обновляться она будет постоянно, и местные органы власти смогут ее корректировать.

Тамара Красовская отмечает, что в проект декрета включили еще одно важное предложение депутатов: правительство ежегодно будет определять перечень территорий с особым напряжением на рынке труда, чтобы решить проблему занятости в отдельных районах.

— И облисполком, и правительство будут осуществлять мониторинг, оценивать качество и доступность услуг содействия занятости населения в регионах. Но самое главное — это работа исполнительных и распределительных органов власти. Важно определить: если люди не работают, то почему? Для этого их будут вызывать местные органы власти. Если понадобится переобучение, то отправят на курсы при центрах занятости. С каждым будет проводиться индивидуальная работа.

Проектом декрета предусмотрены и «мероприятия по ресоциализации лиц, которые ведут асоциальный образ жизни».

— Если исполком видит, что человек не хочет работать, значит, будут думать, что с ним делать, как занять его в экономике, чтобы он содержал свою семью.

Координировать работу по реализации норм декрета станет постоянно действующая комиссия, созданная местной администрацией. В состав комиссии войдут депутаты районного уровня; специалисты органов по труду, занятости, соцзащиты; ЖКХ и т. д. Эта комиссия будет информировать граждан о том, что они попали в список незанятых в экономике и следить за результатом трудоустройства в течение квартала.

— Комиссия будет работать с каждым человеком, — объясняет Тамара Красовская.

А чтобы создать условия, при которых граждане будут заинтересованы в легальном трудоустройстве, с 1 января 2019 года планируется оказывать не занятым в экономике гражданам отдельные услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

— Пока обсуждались услуги по оплате тепло- и газоснабжения, но точный список определится позже — подчеркивает депутат.

При этом, если комиссия решит, что человек находится в трудной жизненной ситуации, он сможет не платить по «полным» тарифам.

От «распределения» для вышедших из тюрьмы до подорожания товаров: какие еще варианты рассматривали, но не включили в проект

Директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский рассказывал, что «в соответствии с поручениями президента они рассмотрели множество стратегий, которые помогли бы пополнить фонды общественного потребления».

— Например, мы предлагали изменить структуру налогообложения, увеличив долю косвенных налогов в формировании бюджета. Но в какой-то части это деструктивное решение: разбираемся с одной проблемой, получаем другую. Например, была ситуация, когда наши граждане, покупая дорогостоящие товары вроде автомобилей на территории России или Казахстана, существенно выигрывали. Таким образом, мы могли усилить конкурентные позиции наших партнеров и создать ситуацию, когда за покупками белорусы ездят в другую страну. То есть мы прорабатывали и такие варианты, хотя, подчеркну, считаем их необоснованными, — уточнил сегодня Валерий Бельский.

Свои предложения по изменениям в декрет № 3 на рассмотрение рабочей группы при правительстве направляла и столичная служба занятости: расширить список тех, кому не нужно платить сбор, ввести преференции для тех, кто решил открыть собственное дело, и ввести обязательное трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

— Для этого нужно внести изменения в уголовное законодательство, чтобы лица, которые прибывают из мест лишения свободы, лечебно-профилактических учреждений, были обязаны трудоустроиться и, например, 2 года отработать на одном месте. Возможно, что за 2 года он ресоциализируется и адаптируется в трудовом коллективе, — говорила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.

Но в итоге, отмечает Бельский, выработано компромиссное решение, которое нацелено в первую очередь на предоставление возможности гражданам заработать себе на жизнь, а через это обеспечить пополнение бюджета.

— Наши предложения были направлены на устранение противоречий действующего акта. Но предложения, которые сейчас рассматриваются и, очевидно, станут основой для принятия нового решения, являются более кардинальными. Новый документ содержит другую концепцию, направленную на развитие занятости. Граждане, не участвующие в финансировании госрасходов, могут оплачивать отдельные виды расходов по полной стоимости. Также будет налажен учет, более полный и объективный, тех лиц, которые своим трудовым участием не обеспечивают пополнение бюджета или не осуществляют другую социально полезную деятельность, — рассказал директор Института экономики.