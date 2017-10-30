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Лукашенко против пенсионеров

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  • 30.10.2017, 11:47
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Можно ли выжить на пенсию в 224 рубля?

В Беларуси заметно выросло число тех, кто получает минимальную трудовую пенсию. За последние 6 лет их число увеличилось почти в 5 раз, пишет tut.by со ссылкой на журнал Минфина «Финансы, учет, аудит».. При этом в Беларуси растет также и число получателей социальных пенсий.

«Обращает на себя внимание резкий рост в последние годы количества граждан пенсионного возраста, получающих трудовую пенсию в минимальном размере (в июне она составляла 224 рубля, или около 70% от средней пенсии по возрасту)», — отмечает издание.

Если в 2010 году их было 42 тысячи человек, то в 2016-м — 200 тысяч, или около 10% от всех пенсионеров по возрасту. Данный показатель почти сопоставим с уровнем 2000 года, когда таких лиц было около 260 тысяч (13%). Но к 2010 году их число снизилось в шесть раз.

«Сегодня на размер пенсии по возрасту оказывают влияние два фактора: продолжительность трудового стажа и размер дохода гражданина, с которого выплачиваются взносы в ФСЗН. При этом отдельные субъекты хозяйствования в целях минимизации своих расходов практикуют уплату взносов, исходя из минимальной заработной платы», — пишет издание.

В частности, по оценкам Минтруда и соцзащиты, это касается около 95% всех индивидуальных предпринимателей. А потому таким категориям следует рассчитывать лишь на минимальную пенсию, подчеркивают специалисты.

«Медленно, но верно растет число получателей социальных пенсий. По данным Минтруда и соцзащиты, на начало текущего года их насчитывалось 63 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 10 тыс., или почти на 20%. Размер социальной пенсии в зависимости от категории ее получателей составляет от 50% бюджета прожиточного минимума (для граждан, не получивших права на трудовую пенсию по возрасту) до 110% (у инвалидов первой группы и детей-инвалидов при четвертой степени утраты здоровья)», — отмечается в журнале «Финансы, учет, аудит».

Напомним, что из-за «ловушки страхового стажа» многие белорусы вообще остались без пенсий.


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