Лукашенко отдыхает в Эмиратах уже почти неделю 31 30.10.2017, 13:10

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Осенний отдых диктатора в Эмиратах уже можно назвать традиционным.

Лукашенко полетел в ОАЭ уже в третий раз. Каждый раз он брал с собой младшего сына Николая - вероятно, так произошло и сейчас.

О визите Лукашенко в Эмираты официально сообщили вечером в пятницу, 27 октября. Однако, как удалось выяснить kp.by, в Абу-Даби президентский Boeing 767 улетел на три дня раньше - в среду, 25 октября.

Александр Лукашенко находится в Эмиратах уже пятый день.

Визит называют "рабочим" - якобы запланированы переговоры с руководством ОАЭ и несколько встреч с бизнесменами. Первую, и пока единственную за 5 дней встречу, Лукашенко провел прямо в здании аэропорта, в день прилета.

Правда, сообщили о ней только спустя три дня - вечером в пятницу.

Также пресс-служба Лукашенко отметила, что руководство Арабских Эмиратов пригласило Лукашенко «традиционно несколько дней погостить». В прошлом году он гостил на ближнем востоке 9 дней.

Наверняка Лукашенко вернется из отпуска загорелым - все эти дни в Абу-Даби солнечно, +26 +34, а температура воды в Персидском заливе держится на отметке +31.

Первую встречу Александр Лукашенко провел прямо в здании аэропорта.

Кто еще полетел с Александром Лукашенко в ОАЭ?

В прошлый раз Лукашенко летал в Эмираты с солидной делегацией: на кадрах официальной хроники кроме младшего сына Николая мелькал и старший Виктор, а также министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр финансов, председатель «Банка развития», пресс-секретарь, переводчики (вероятно, это сотрудники белорусского МИДа), сотрудники службы безопасности Лукашенко.

В этот раз пока известно лишь о нескольких людях. Это председатель «Банка развития» Сергей Румас – он подписал кредитное соглашение с Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Также на кадрах хроники мелькнула личный врач Лукашенко Светлана Коношенко – она постоянно сопровождает его во время различных мероприятий и в поездках. Ну и, конечно, переводчики и охранники.