Жители Колодищей: «Амкодор» нам обеспечит экологический Армагеддон 2 30.10.2017, 17:51

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Люди выступают против соседства с экологически небезопасным заводом.

Презентация проекта прошла без серьезного резонанса: жители Колодищей не сразу осознали, что за сюрприз им готовят. Начали копаться в бумагах ближе к окончанию презентации проекта строительства нового завода «Амкодора» и выяснили: им вообще не показали «экологическую» составляющую. Теперь люди уверены: их обманули, рядом с их домами и дачами будет построен чадящий гигант. Tut.by разбирался, почему люди думают, что впереди у Колодищей — «экологический Армагеддон».

Как узнали о планах «Амкодора»

Процедура общественного обсуждения по объекту «Строительство завода по выпуску спецмашин с реконструкцией действующего производства в п.у. Колодищи» началась в апреле с объявления на сайте райисполкома и заметки в газете «Пристоличье». Речь шла об изменениях на территориях существующей производственно-складской зоны. И подавляющее большинство колодищанцев сообщения либо не видели, либо в суть не вникали. К окончанию процедуры обсуждения инициативные граждане наконец рассмотрели, что им предложили одобрить строительство завода, который будет ежемесячно выпускать 500 погрузчиков, четырехполосной дороги к нему и прудов-испарителей на месте старого леса.

Заводу понадобится инфраструктура, читай — перекройка части Колодищей.

Инициативная группа предложила журналистам встретиться и показать все на местности.

Собрались на улице Минской. Ее жители уже изучили проект: дорогу к будущему заводу планируют расширить до 4 полос, вдоль всей улицы убрать сосны и дубы.

— Нам говорят, что аж под забор школы и детского садика будет дорога, а нам, мол, поставят шумозащитный экран. Но среди нас есть проектировщик, и он говорит, что технически невозможно будет обеспечить нам выезд из дворов за этим шумозащитным экраном. Кроме того, как обеспечат безопасность детей, чем они дышать будут? — задаются вопросом люди.

Улица Минская на картах называется еще и Промышленной — она ведет вдоль частного сектора, потом мимо дачного массива, промышленно-складской зоны и снова входит в дачный массив. Собственно, раньше соседство с промышленно-складской зоной мало кого волновало. Да и территория «Амкодора» — его завода «Дормашмет» — тут была всегда, отделенная от дороги лесополосой, ограниченная железной дорогой.

— Но сейчас тут минимум движения, — объясняют люди. — А когда сюда будет перенесено производство, одного только металла сюда будет везтись сотни тысяч тонн.

От Колодищей на выезд по улице, за амкодоровской землей — узкой полоской территория какого-то небольшого предприятия. И сразу в низине — дачи-огороды.

Людям тут давали землю еще до образования коммунально-складской зоны.

Что не так с этим местом?

— Нам на общественное обсуждение не предоставили экологическую составляющую проекта. А потом скинули на электронную почту страницы экологического паспорта со схемой размещения выбросов. В 17.30 последнего дня обсуждения прислали, — говорит Ирина Протасевич.

Смотрим, что прислали: карта и сотни страниц данных о выбросах. Предварительный анализ подготовил институт «Белпромстройпроект»

На территории в более чем 18 гектаров будет 6 производственных корпусов (два реконструируют, 4 построят), цех металла с производственными участками, испытательный полигон, эстакады для испытаний, склады для техники, производственные склады, СТО, парковки на 162 места, установки газификаторов, производственно-отопительная котельная, две артезианские скважины, три резервуара для сбора и хранения пенообразователя, навесы для хранения отходов, для транспорта и т.д.

Основными «загрязнителями» атмосферы будут производства. Таблица «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» действительно занимает 100 страниц. Производство будет выбрасывать все — от банальной сажи до формальдегидов, диоксинов, свинца, ртути.

Интересны параметры выбросов в графе «итого». Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух (и это с учетом всех мероприятий по обеспечению экологичности), судя по таблице — 127,57 тонн в год.

Одни только машины газопламенной резки (судя по таблице, которую дали изучить инициативной группе) будут выбрасывать больше 23,6 тонн диоксида азота в год — высокотоксичного газа.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны (по экологическому паспорту) — 100 метров.

— Завод будет с вредными выбросами, — констатирует Ирина Петрова, бывший председатель садоводческого товарищества «Трактор». — У нас в летнее время в садоводческом обществе проживает около тысячи человек, в основном пенсионеры тракторного завода. При таких пенсиях, которые они получают, они здесь стараются вырастить продукты, чтобы обеспечить себя. Выбросы завода поставят крест на садовых товариществах. Кроме того, здесь в полутора километрах — санаторий, где проходят реабилитацию онкобольные. Как можно закрыть глаза на здоровье людей?

— Мы не против строительства завода — мы против строительства завода на этом месте, — в один голос заявляют члены инициативной группы.

Уточняют: до окончания общественных обсуждений подали возражения. В последний день им организовали встречу с представителями власти и «Амкодора». Члены комиссии по проведению общественного обсуждения потом назвали это презентацией проекта, правда, побывать на ней удалось считаным активистам.

— Более тысячи подписей у нас не приняли. Чиновники Минрайисполкома сказали: присылайте, мы их примем. Приняли. И — не учли, — говорит Ирина Протасевич.

Местные жители требуют от местных властей признать несостоявшимся общественное обсуждение.

Мы объезжаем будущую территорию завода. Под железной дорогой будет прокол, трубы, ведущие к прудам-испарителям. Под пруды вырубят больше трех гектаров леса.

«Тут нельзя строить по генплану»

По генплану тут — коммунально-складская зона — говорят представители инициативной группы. — По регламентам тут можно размещать объекты, параметры которых отвечают низкой структурообразующей значимости. Из Минстройархитектуры им пришло разъяснение: на территориях коммунально-складской застройки поселений следует размещать предприятия пищевой промышленности, склады, гаражи-стоянки, предприятия оптовой торговли. Низкая структурообразующая значимость — это предприятия до 200 человек, грузооборот — до 40 тысяч тонн в год. Как выяснилось, на «Амкодоре» будет работать до 1,5 тысячи человек. Грузооборот — более 100 тысяч тонн в год.

— Может быть, изменили генплан?

— Это возможно — указом или распоряжением Лукашенко… Генплана Колодищей нет в свободном доступе, — говорят представители инициативной группы.

Несколько месяцев колодищанцы пытались добиться от «Амкодора» документов экологической экспертизы — чтобы провести свою, независимую. Даже прокуратуру просили повлиять. Но им так и не дали копии документов — за подписью заместителя гендиректора Сергея Радомана пришла бумага, смысл которой таков: приходите почитать, документы не дадим, нет денег на заказ дополнительных экземпляров проектной документации.

Вы не понимаете, все согласовано

Это — смысл ответов чиновников всех уровней, которые приходили гражданам. Пруды-испарители на месте ценного леса? Завод в зоне, где не должно быть больших предприятий? Читайте у Госкомимущества: «Согласно актам выбора места размещения земельных участков для испрашиваемых целей предусматривалось занятие лесных земель лесного фонда (лесов первой группы). Распоряжениями президента от 3 апреля 2017 года № 95рп и от 11 мая 2017 г. № 83 согласовано предоставление ОАО „Амкодор“ -управляющая компания холдинга» земельных участков для заявленных целей». Об этом же — в ответе Госконтроля. Он не увидел нарушений.

Минский райисполком и вовсе удивил общественность: «Проведение общественного обсуждения по данному проекту не являлось обязательным». Это Минский райисполком решил его провести «в целях изучения общественного мнения» и выработки рекомендаций для дальнейшего прохождения госэкспертизы. А вообще процедура проводилась в форме работы комиссии. А в комиссии были представители райисполкома и «Амкодора». Общественное обсуждение признано состоявшимся, проект строительства завода по выпуску спецмашин рекомендован к прохождению экспертизы.

Китайские инвестиции на низком старте

Правительство Беларуси одобрило выделение компании «Амкодор-Маш» кредита Эксимбанка Китая на 192 млн долларов под строительство завода по производству специальных машин в поселке Колодищи еще в июле. Общая стоимость проекта составляет 230 млн долларов. Около 15% — это собственные ресурсы «Амкодора», остальное — кредит. Генподрядчиком выступит китайская Citic Construction.

Возведение нового завода в Колодищах фактически означает перенос производства погрузчиков с завода «Ударник», который примыкает к центру Минска.

Представители «Амкодора» уточняют: о строительстве завода говорилось давно, все экспертизы сделаны, все согласования есть, все — в рамках закона. Строительство должно начаться «в ближайшее время», первая продукция будет выпущена уже через два года.

Нас больше тысячи — тех, кто против

— У меня спрашивали во всяких инстанциях: а вам-то, не дачникам, а жителям самих Колодищ, что от этого завода? Вы ж в километре от него? — рассуждает Ирина, представительница инициативной группы. — Могу ответить: мы, люди, жители Колодищ, должны будем соседствовать с мощным предприятием. Мы теряем экологию, теряем лес. Наши дома падают в цене. Недавно мои соседи выставили дом на продажу — они не хотят жить при промзоне, а нашу часть Колодищ превращают в Шабаны. Нас, тех, кто пострадает, — нас больше тысячи. Но нас не хотят слышать.