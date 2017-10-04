Зимнее отопление для «тунеядцев» подорожает в пять раз 49 4.10.2017, 7:42

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Как будут выглядеть «жировки» для безработных.

Сейчас на рассмотрении у Лукашенко находится в очередной раз обновленный декрет № 3. Не исключено, что «документ о тунеядцах» после подписания будет предусматривать стопроцентную оплату некоторых услуг для длительно неработающих граждан. Портал tut.by примерно подсчитал, сколько будут платить за коммуналку те, кто по обновленному декрету № 3 будут считаться иждивенцами.

Напомним, как рассказала «депутат» «палаты представителей» Тамара Красовская, чтобы создать условия, при которых граждане будут заинтересованы в легальном трудоустройстве, с 1 января 2019 года планируется оказывать не занятым в экономике гражданам отдельные услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

— Пока обсуждались услуги по оплате тепло- и газоснабжения, но точный список определится позже — подчеркнула депутат.

Конечно, предположить, сколько именно будут стоить почти через 1,5 года коммуналка, довольно сложно. Но мы решили подсчитать, сколько бы обошлось «тунеядство» в отопительный период жильцу типовой двушки в 47 «квадратов» сейчас.

Итак, например, в морозный декабрь прошлого года на отопление такой квартиры ушло 0,88093 Гкал. Стопроцентный тариф сейчас составляет 91,18 рубля. Получается, если бы декрет уже работал в предлагаемом виде, за отопление «тунеядец» заплатил бы 80 рублей (работающий гражданин — около 15 рублей). За газ (если нет счетчика) придется платить еще почти 6 рублей вместо 2,5 рубля.

В итоге, иждивенцу коммунальники выставят счет где-то на 60−70 рублей дороже, чем обычно. То есть, жировка в типовой двушке обойдется минимум в 110 рублей.

Правда, не стоит забывать, что власти уже не раз говорили, что в будущем все белорусы будут платить за услуги ЖКХ по полной. Правда, в качестве исключения называется именно отопление, которое и занимает самую большую строчку в жировках.