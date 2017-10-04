Потомок белорусских евреев получил Нобелевскую премию по физике 9 4.10.2017, 8:38

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Барри Бэриш

Бабушка и дедушка Барри Бэриша родились в Западной Беларуси.

3 октября стало известно, что самую престижную в мире научную премию в физике получили трое американцев: Кип Торн, Райнер Вейсс и Барри Бэриш.

Предки последнего были выходцами из Беларуси, сообщает svaboda.org.

Бэриш родился в американском штате Небраска в 1936 году. Семьи его родителей - евреи-эмигранты из Западной Беларуси. Бабушка и дед Барри родились во второй половине XIX века.

В интервью университетскому изданию в Калифорнии 19 лет назад будущий лауреат Нобеля рассказал, что семьи его родителей прибыли в Америку отдельно и познакомились на западном побережье США. Дед нобелевского лауреата Хаим-Доу бен Борух Бенедет Бэриш похоронен в штате Айова, а бабушка - на кладбище в Небраске.

Райнэр Вайc, Бары Барыш і Кіп Торн

Нобель в области физики дали за открытие гравитационных волн

Ученые получили премию за изучение гравитационных волн. Несмотря на то, что впервые их упоминал еще век назад Эйнштейн, именно американские исследователи в свое время разработали проект, согласно которому создали лазерно- интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO). Наблюдение за гравитационными волнами начали в 2002 году, но только в сентябре 2015-му ученым впервые удалось зафиксировать всплеск, который появился при столкновении двух черных дыр.