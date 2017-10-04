«Коммуналку» поднимают, а вулкан уже дымится 11 4.10.2017, 8:59

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Ситуация в Беларуси может «полыхнуть» в любой момент.

Для белорусов всегда было приоритетом забота о своей семье. Свой маленький суверенный мир, в границах хотя бы собственной машины и квартиры, люди, как показывает практика, защищают особенно яростно.

В последнее время власти решили зайти и за эту черту. По подсчетам экспертов, расходы на «коммуналку» с 1 января вырастут в полтора раза, а практика выселения должников на улицу или отъема у них детей стала применяться все чаще.

Автомобиль, который долгое время был гордостью простого белоруса, копившего на иномарку, тоже становится слишком дорогой «игрушкой»: расходы на его содержание, по данным статистики, за год выросли в шесть раз.

Как долго еще власти будут экспериментировать с народом и где тот «нерв», задев который, они спровоцируют настоящую бурю? На этот вопрос Charter97.org отвечает региональный представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

- С 1 октября в стране появилось несколько новых «сюрпризов» от властей. Что задело людей в вашем городе больше остального?

- Настоящим шоком для людей стало подорожание коммуналки. Очень многие прочитали в СМИ, что она «подскочит» сразу в 1,5 раза! Это просто невиданная «обдираловка»: ведь зарплаты осталась такими же мизерными. Под семейные бюджеты подложили бомбу, и она с 1 января «сработает». Но хуже всего – те проблемы, которые возникают из-за неоплаченных услуг ЖКХ. Людей все чаще выселяют, у родителей забирают детей…

Так что резкий скачок «коммуналки» - самая неотвратимая и насущная проблема. Люди поняли: на нас надвигается беда, надо что-то менять. Ведь здесь придется крутиться, как хочешь, чтобы выплатить – иначе лишишься самого дорогого.

У кого зарплата сейчас 150-200 рублей, они же не «потянут» такого подорожания услуг ЖКХ. А таких большинство в райцентрах. Не вытянут этого «эксперимента» и пенсионеры – если, конечно, они не пенсионеры МВД. Я слышал разговоры в очередях, в автобусах и скажу одно: в любой момент может «полыхнуть». Власть наша сидит хлипко, как на вулкане.

Трудно прогнозировать, когда точно это произойдет, но вулкан уже дымится. И в любой момент может быть извержение. Насколько мощным будет этот «взрыв» - одному Богу известно. Но я не завидую тем, кто сидит сейчас на вершине вулкана. Они там себе «коммуналку» поднимают, а земля под ногами уже дымится.

- Вы рассказали, что волнует простых людей в общественном транспорте. А как настроения у автолюбителей? Им ведь тоже приходится несладко…

- Я помню конец 1990-х – начало 2000-х, когда мне часто приходилось бывать в России. Люди там ездили на «отечественных» авто и по-хорошему завидовали белорусам. Ведь у нас встретить человека не на иномарке было большой редкостью. Каждый белорус старался купить машину из Европы.

Но сначала у нас забрали эту возможность, резко увеличив стоимость «растаможки». А потом и вовсе довели народ до того, что авто начало превращаться в роскошь. У меня знакомый занимается машинами, он говорит: люди уже не смотрят на модель и качество, стараются взять что-нибудь подешевле. Большинство же вообще ничего не покупает, а «латает» свои старенькие авто. Но и это не помогает: цены на «расходники», бензин и запчасти растут, а доходы у людей падают.

- Летом 2011 года рост цены на бензин привел к протестам. Может ли ситуация повториться?

- Лукашенко боится таких протестов, поэтому пытается обмануть людей: бензин теперь дорожает не резко, а «по копейке». Но это глупость, он теперь не в такой ситуации, чтобы все предусмотреть. Если поведет себя осторожно в одном вопросе – что-то резко пойдет не так в другом.

Ведь «ремешок» у власти перетянут и может лопнуть от чрезмерного напряжения. Одни цены они проконтролируют, чтобы резко не подскочили – а другие в это время «выстрелят». Или та же «коммуналка» резко вырастет – и в народе «полыхнет».

Любое резкое движение со стороны властей, наподобие декрета №3 – и люди отреагируют моментально. Как бы «на верху» ни перестраховывались, все предусмотреть они не могут. В стране одной спички достаточно, чтобы началось.