Октябрь уж наступил – а красную ленточку на «БелДжи» так и не перерезали 2 4.10.2017, 10:45

Что пошло не так с запуском белорусско-китайского автомобиля?

В апреле текущего года заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил журналистам, что официальное открытие нового завода «БелДжи» и начало массового производства запланировано на сентябрь, пишет ex-press.by.

На сегодняшний день это последняя озвученная, хотя и не очень конкретная дата принятия в эксплуатацию завода по сборке китайских автомобилей в Борисовском районе. Ранее она назначалась на 1 января 2017 года, затем тот же Семашко сказал, что завод запустят в первом квартале. А когда первый квартал истек, прозвучало название первого осеннего месяца.

В то же время, утвержденный Совмином план-график запуска «инновационных производств» предусматривал ввод в эксплуатацию завод СЗАО «БелДжи» в июле 2017 года.

Начался октябрь, а победных реляций до сих пор не слышно. Правда, министр промышленности Виталий Вовк поведал 14 сентября о начале выпуска первой пробной партии из 222 машин. Такое количество должны были собрать за три дня. После выпуска пробной партии пробной партии завод, по словам министра, останавливаться уже не будет.

Тем не менее, торжественного перерезания красной ленточки перед объективами теле- и фото- камер пока не произошло. Завод, похоже, действительно, работает, судя по постепенно увеличивающемуся количеству готовых автомобилей на открытых площадках, которые можно наблюдать с дороги Р53. Однако сколько машин выпускается в смену, непонятно. Никакой официальной информации на этот счет нет.

В любом случае первые продажи, как сообщил министр, начнутся только в ноябре. Это объясняется тем, что, по словам Вовка, дилеры, которые будут продавать машины из Борисова, пока не готовы выполнять корпоративные стандарты компании «Джили» в части сервисного обслуживания.

Вероятно, следует учитывать и еще одно обстоятельство.

Возможности борисовского завода по сборке китайских автомобилей по наращиванию выпуска сегодня и в обозримом будущем ограничены количеством машинокомплектов, поставляемых из Китая.

Очевидно, что китайские участники закрытого совместного акционерного общества «БелДжи» не заинтересованы в том, чтобы наращивать мертвый груз складских запасов. А пока серьезным препятствием для реализации борисовских «Джили» остается невысокий уровень локализации производства, который составляет пока около 14%.

Для того, чтобы машины продавались в Российской Федерации, сегодня нужно иметь 30%, а с 1 января 2018 года — 50% . То есть половину стоимости китайского автомобиля должны составлять работы и изделия, произведенные в Беларуси.