«Чего в итоге добивается Лукашенко своим декретом №3?» 36 4.10.2017, 13:05

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы готовы выходить и защищать свои права на Площади.

Сейчас на рассмотрении у Лукашенко находится в очередной раз обновленный декрет о «тунеядцах». Не исключено, что декрет №3 после подписания будет предусматривать стопроцентную оплату некоторых услуг для длительно неработающих граждан.

Эксперты подсчитали, что, например, зимнее отопление для тех, кто по обновленному декрету № 3 будут считаться иждивенцами, подорожает в пять раз.

К чему могут привести подобные необдуманные действия властей, чем особенно возмущены белорусы в регионах, сайт Charter97.org спросил у представителя Белорусского Национального Конгресса в Могилеве Юрия Новикова:

- Я считаю, что власти добьются своими действиями того, что люди вообще перестанут платить и за коммуналку, и за все остальные услуги, потому что им сегодня тех денег, что они зарабатывают, еле на еду хватает.

С этим декретом Лукашенко носится, как дурень с писаной торбой. Чего он на самом деле добивается этим абсурдным декретом абсолютно непонятно.

А с другой стороны есть ведь люди, которые проработали большую часть жизни на государственном предприятии. А сейчас в силу каких-то причин не могут найти работу, власти записали их в «тунеядцы».

Но ведь каждый месяц предприятие выплачивало из ими заработанных денег социальный налог в 36%. Некоторые выработали стаж в 15-20 лет или даже больше. Им что, вернут сейчас деньги?

Абсурд! Это настолько аморально, унизительно и оскорбительно для нормальных людей, что нужно быть просто полным идиотом, чтобы этого не понимать. Так с людьми обращаться нельзя.

- Что из «инициатив» властей возмущает людей в вашем городе и регионе больше всего?

- В настоящее время людей больше всего беспокоит финансовое состояние их семей, родных и близких. Буквально у всех денег катастрофически не хватает. Все дорожает: услуги, товары, продукты, детей тяжело одеть, обуть, прокормить. Тоже питание в школах, детских садах подорожало, понимаете. Везде, куда шаг ни ступи цены выросли.

За год-два в десятки раз подорожали самые примитивные таблетки. Цены неимоверные стали. Бесплатно в поликлинике померят только температуру и давление. За все остальное нужно платить.

- Как вы считаете, готовы ли люди бороться за свои права?

- Я считаю, что готовы. Это показала практика предыдущих подобных ситуаций. У людей нет другого выхода, ведь власти ставят их за грань выживания. Можно сказать, что из людей делают преступников: если у тебя нет возможности что-то оплатить, то значит к тебе применят санкции. Могут посадить на сутки.

Вообще, я надеюсь на то, что здравый смысл властям подскажет, что проще всего забыть про этот декрет о «тунеядцах», выбросить его на мусорку и больше никогда не вспоминать.

Неужели ему больше нечем заняться, нет других проблем, которых выше крыши в стране? У нормального руководителя всегда найдутся дела. А чтобы издать подобный декрет, много ума не нужно.

Я все не перестаю задаваться вопросом, за что люди должны платить? И самый главный вопрос: куда пойдут деньги? Но все мы знаем, что ни на что толковое, а в никуда, в космос.