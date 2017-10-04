«Живем как в лихие 90-е, по вечерам из дома не выходим» 4 4.10.2017, 14:52

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Социальные кварталы становятся криминальными районами, а жильцы превращают свои подъезды и дворы в трущобы.

В Гродно социальным домам на улице Кремко, 17 и 19 не больше пяти лет, но выглядят они ужасно: окна разбиты, стены разрисованы, в дверях «живьем» вырваны замки, в подъезде — неприятный запах, пишет vgr.by.

Милиция выезжает сюда чуть ли не каждый день. Четверть квартир не платит за коммунальные услуги. Но даже за долги выселить недобросовестных жильцов не могут — закон на стороне социальных семей.

«Эй, мужик, а че ты здесь с блокнотом лазишь?»

В городе 11 социальных домов — в основном в Ольшанке и на Вишневце. Журналисты побывали в социальных домах на улице Кремко вечером в субботу. Дома № 17 и 19 построили в 2012–2013 годах. Около 90 процентов жильцов — сироты.

На первый взгляд многоэтажки ничем не выделяются среди типовой застройки микрорайона. В паре балконов вместо разбитых стекол приклеен целлофан, а на парковке — три машины со спущенными колесами. Зайти в дом № 17 несложно — домофон не работает.

На площадке перед лифтом чернеют углы, свалены доски и части разбитой мебели. На лестничных пролетах сорваны пластиковые накладки на перила, а железные прутья вырваны или скручены. На этажах валяется разбитое стекло от пивной бутылки. В одной из квартир сломан замок, а новый не вставлен. От ручки внутрь проходит провод. Подняться выше шестого этажа не решаемся — оттуда слышится смех мужской компании. Подоконники на лестничной площадке усыпаны пепельницами и окурками.

Возле дома № 19 журналисты встретили компанию молодых людей на вид лет 24–27. На земле стоят бутылки пива.

— Эй, мужик, а че ты здесь лазишь с блокнотом? — обратились к одному из журналистов парни. — Из милиции, что ли?

Вспомнив случай, когда пьяная компания из-за сигареты зарезала молодого человека прямо возле подъезда дома, он решил соврать, что идет к другу на день рождения в 15-й дом, и поспешил уйти.

В ЖЭС № 23, который обслуживает дома на Кремко, говорят, что убирают подъезды гораздо чаще, чем положено по графику:

— Утром убрали, а вечером его нужно снова чистить, хотя до следующей уборки еще неделя. Вырывают железные прутья на лестнице, выбивают стекло в дверях, ломают гипсокартон, выбивают или крадут лампы освещения. Бывает, что в квартирах исчезают раковины, унитазы, ванны и краны — наверное, выносят на продажу. Иногда жильцы объединяются и живут в одной квартире, а свободное жильё сдают, чтобы подзаработать.

Социальные дома обходят стороной

«Нехорошие» дома обходят стороной, детей поздно не пускают на улицу, а мамы с колясками даже поделили детскую площадку.

— Наши многоэтажки разделяет игровая площадка. По негласному правилу на одной половине играем мы, жильцы 15-го дома, а вторая отходит к ним. Только летом там сидят молодые девчонки, пьют, курят, ругаются матом. Бутылки бросают прямо из окон, противень недавно выбросили. Опасно ходить. Милиция сюда чуть ли не каждый вечер приезжает, — говорит молодая мама Светлана из соседнего дома.

Жительница другого дома, Елена, не пускает детей в тeмное время на улицу и признаeтся: если раньше вой сирен милицейских машин привлекал внимание, сейчас даже глазом не моргнeт.

— Вечером страшновато ходить. Проходишь мимо, а слышишь крики, ругань. Пьют и курят прямо на лавочках, а тут много детей. Живeм как в 90-е. Я своих детей вечером без крайней необходимости не выпускаю… — говорит женщина.

Сколько должны за «коммуналку»?

Между тем каждая четвeртая семья, которая получила социальное жильe, не платит за «коммуналку». Но выселить должников не могут.

По данным РСЦ № 3, который обслуживает социальные дома в Вишневце, из 705 квартир социального пользования у 172 долг. Общая сумма задолженности — 12 755,49 рубля. Только в доме на Кремко-17 из 72 квартир должны 18 (сумма долга — 593,08 рубля). В соседнем, Кремко-19, из 144 квартир задолженность у 41 (общая сумма — 3 227,86 рубля).

— Выселить их за долги без предоставления другого жилья нельзя по закону. У нас есть квартиры с частичными удобствами, но они не соответствуют типовым потребительским качествам, чтобы предоставить их как социальноое жильe — объясняет заместитель начальника ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского района Елена Бадмаева.

Один из вариантов выхода из ситуации — не заселять сиротами целые подъезды, как на Кремко. Так сделали, например, на Огинского, 1 — выделили только 8 однокомнатных квартир.

Ссоры на бытовой почве заканчиваются поножовщиной

Сообщения о конфликтах и потасовках в соцдомах на Кремко поступают почти каждый день. Обычно ссоры разгораются на бытовой почве между сожителями или у подъездов, во дворе. В ход идeт всe, что подвернeтся под руку, в том числе и ножи, бутылки. Как правило, такие конфликты заканчиваются тяжeлыми телесными повреждениями, рассказал старший участковый инспектор ОВД администрации Октябрьского района Дмитрий Валюк.

Сегодня в очереди на получение соцжилья в Октябрьском районе стоит 178 человек, из них — 141 сирота. В Ленинском районе в очереди 191 человек, из которых 162 сироты.