Экс-игрок минского «Динамо», поспоривший с Лукашенко: Критики несут всякую чушь 1 4.10.2017, 14:08

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Кевин Лаланд

Фото: belarushockey.com

Канадец Кевин Лаланд рассказал, почему ему дали от ворот поворот в главном белорусском хоккейном клубе.

Этот голкипер принял белорусское гражданство в 2012 году. Цвета минского «Динамо» он защищал в общей сложности пять сезонов.

Но минувшей весной Лаланд прокомментировал «Прессболу» выступление сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира. В частности, вратарь заявил:

— Легко рассуждать, сидя у телевизора и не зная, что происходит за кулисами. Вот критики и несут всякую чушь…

Фокус в том, что главным критиком является Александр Лукашенко, обозвавший увиденное «стыдобищем» (сборная заняла предпоследнее место в своей группе). Получается, что Лаланд, вероятно, сам того не планируя, наехал в том числе на правителя. Хотя канадец, скорее всего, имел ввиду рядовых болельщиков.

— Надели бы они коньки и потренировались с нами. Да, у каждого есть право на собственное мнение. Но порой доводилось читать откровенную ерунду. Иногда даже забавно. Люди абсолютно ничего не понимают в хоккее, но строят из себя знатоков.

Через неделю после этого интервью «Динамо» расторгло контракт с Лаландом. Пресс-служба клуба заявила, что это решение связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.

И вот сейчас вратарь рассказал «Спортивной панораме», как и почему минчане отказались от его услуг.

— Это был совершенно обычный день. Ничего не предвещало подобного развития событий, — поведал Лаланд. — Я проснулся утром, раздался звонок, и мне сказали: «Кевин, нам очень жаль».

Поначалу я не понял, что произошло. Затем состоялся более детальный разговор, мне пожелали удачи, и на этом моя история в «Динамо» закончилась.

— Как считаете, повлияло ли на решение руководства неудачное выступление сборной Беларуси на чемпионате мира?

— Определенно, нет. Думаю, все дело в моем длинном языке.

После мирового форума я очень остро воспринял критику со стороны болельщиков и различных специалистов в свой адрес. Последние интервью были немного грубоваты. Эмоции взяли верх над разумом. Я бы очень хотел извиниться за все сказанное тогда.

Впрочем, стоит отметить, что Кевин Лаланд в сезоне 2016/17 провел за «Динамо» всего 6 матчей, вчистую проиграв конкуренцию в «рамке» Бену Скривенсу. Так что, у увольнения были, конечно, и спортивные мотивы. Но «длинный язык» Лаланда, похоже, окончательно решил его участь.