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Виктор Марчик: Когда же заработную плату пересчитают в сторону увеличения?

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  • 4.10.2017, 17:40
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Виктор Марчик

Представителя БНК в Сломине возмутили цены в аптеке.

«Сегодня сходил в аптеку за таблетками. Две упаковки: одна по старой цене, а другая по новой почти на пять рублей дороже. Когда же заработную плату пересчитают по новому, в сторону увеличения?» - написал в «Фейсбуке» представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

Ранее на высокие цены медикаментов обратил внимание в интервью сайту Charter97.org представитель БНК в Могилеве Юрий Новиков. Активист отметил, что за год-два в десятки раз подорожали самые примитивные таблетки.


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