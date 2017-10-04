Виктор Марчик: Когда же заработную плату пересчитают в сторону увеличения? 4 4.10.2017, 17:40

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Виктор Марчик

Представителя БНК в Сломине возмутили цены в аптеке.

«Сегодня сходил в аптеку за таблетками. Две упаковки: одна по старой цене, а другая по новой почти на пять рублей дороже. Когда же заработную плату пересчитают по новому, в сторону увеличения?» - написал в «Фейсбуке» представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

Ранее на высокие цены медикаментов обратил внимание в интервью сайту Charter97.org представитель БНК в Могилеве Юрий Новиков. Активист отметил, что за год-два в десятки раз подорожали самые примитивные таблетки.