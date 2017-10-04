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Валуев: Олимпиада для россиян лучше, чем пенсии

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  • 4.10.2017, 18:11
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Николай Валуев

По словам депутата Госдумы РФ, «пенсии и так проедят».

Николай Валуев в интервью сайту sports.ru заявил, что проведение в России зимней Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018 лучше для населения, чем поднятие пенсий.

"Ну и съели бы эти пенсии, вот и все", - заявил Валуев на слова корреспондента интернет-издания о том, что многие россияне предпочли бы Олимпиаде и турниру по футболу рост пенсий.

В сентябре министерство экономического развития России спрогнозировало сокращение пенсий в реальном выражении в течение ближайших трех лет. Это связано с отказом правительства от индексации пенсий работающим пенсионерам.

В июле Россия была признана одной из худших стран в мире для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе французской финансовой корпорации Nataxis Россия находится на 40-м месте из 43-х возможных. По данным Счетной палаты, за чертой бедности в России находятся 22 миллиона человек, или 15 процентов населения. Большинство бедных россиян – пенсионеры.


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