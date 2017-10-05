Владимир Кийко: Марш рассерженных белорусов 2.0 даст старт протестам по всей стране 4 5.10.2017, 8:24

2,216

Люди живут надеждой на то, что рано или поздно власть в Беларуси изменится.

Жизнь становится все сложнее не только в небольших населенных пунктах. Даже в областных центрах невозможно найти работу. Об этом пресс-службе БНК рассказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Витебске Владимир Кийко:

— Уровень жизни людей продолжает катастрофически падать, особенно в небольших населенных пунктах. Многие государственные предприятия продолжают практику так называемой «оптимизации». Говоря проще, людей выбрасывают на улицу. Сегодня в производстве экономического суда находятся дела о банкротстве сразу пяти винодельческих предприятий, находящихся в Витебской области. Тысячи людей, которые на них работали, будут уволены.

— Но в Витебске, наверное, проще найти работу, чем, например, в райцентре или небольшом поселке?

— На бирже труда даже вакансий дворников или подсобных рабочих не предлагают. Найти приличную работу невозможно.

— Сколько зарабатывают те, кому посчастливилось не попасть под «оптимизацию»?

— Как была зарплата в начале года на уровне минималки, то есть на уровне 200 рублей, так и осталась. Примерно столько получают многие рабочие и служащие: от продавцов, работающих на рынках и швей, занятых на государственных предприятиях до работников социальной и культурной сфер. А пенсии и того меньше.

— Весной экономический кризис вывел на улицы Витебска тысячи рассерженных горожан. Что говорят люди сейчас?

— Недавно разговаривал с человеком, который только что вышел на пенсию. Он пожаловался, что, отработав в сфере культуры более 30 лет, получил от государства меньше 200 рублей. Цены же постоянно растут. Вот только недавно коммуналка опять подскочила. Хорошо если пенсии хватит хотя бы на оплату услуг ЖКХ и лекарства.

Большинство людей давно перестала верить существующей власти. Никто не ждет ничего хорошего от государства. Никто не питает иллюзий относительно «обновленного» декрета №3. Все понимают, что просто изменились способы «выбивания» деньги с безработных.

Люди живут надеждой на то, что рано или поздно власть в Беларуси изменится, придут профессиональные управленцы, которые и выведут страну из экономической ямы.

Не исключаю, что Марш рассерженных белорусов 2.0, как и его первая версия, даст старт протестам по всей стране. А участие в них примут не только безработные или те, кого касается декрет №3, но и все, кто не согласен с проводимой в стране политикой. Ведь только участвуя в подобных акциях мы можем высказывать свою позицию и можем реально оказывать давление на власть. Участие в подобных массовых мероприятиях гарантируется нам Конституцией, и было бы глупо не воспользоваться своим правом.