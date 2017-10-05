Пенсионерка из Барановичей: Вкус сыра и творога до весны придется забыть 7 5.10.2017, 10:37

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Как выживают барановичские пенсионеры.

Тратить на лекарства больше, чем на продукты, ложиться спать пораньше, чтобы сэкономить электричество, сосиски покупать как дорогое блюдо и самой в 86 лет копать картошку.

Intex-press побеседовала с людьми старшего поколения и узнала, как живут и на чем экономят пенсионеры в Барановичах.

«Покупаем проездные и ездим по городу в поисках скидок»

Николай Кессель, 72 года:

- Наша пенсия на двоих с супругой – 600 рублей. Казалось бы, деньги немалые, не каждая молодая семья, где муж и жена работают, столько ежемесячно имеют. Дети у нас уже выросли, сами себя могут обеспечить, а нам самим много ли нужно? Но это только на первый взгляд.

На одежде-обуви и правда сэкономить можно: донашиваем то, что есть. И продукты попроще покупаем, а сыр, колбасу едим только по праздникам. Но вот на чем никак не удается сэкономить, так это на лекарствах. Хочешь не хочешь, а вынь да положь. Почти половина нашего семейного дохода каждый месяц остается в аптеке. Еще рублей 50 каждый месяц мы платим за коммунальные услуги. На питание остается чуть больше 200 рублей.

Питаемся просто: в основном каши, макароны, супы часто варим. Правда, в будни, если уж очень захочется, то можем иногда сосисок себе купить, но только если где-нибудь на недорогие «нарвемся». Очень огород выручает, овощи практически не приходится покупать, так что, пока силы есть, работаем. Детям даже умудряемся помогать.

Хотя иногда бывает обидно: мы с женой вдвоем инженерно-технические работники с высшим образованием, столько лет работали, а получили… Но жаловаться не любим. Стараемся ко всему с юмором относиться. Вот по телевизору часто рассказывают, как за границей пенсионеры живут, путешествуют по разным странам. Но мы не завидуем. Мы тоже путешествуем. Только по нашему городу.

Раз в три месяца покупаем с женой декадные проездные (на целый месяц для нас слишком накладно) и колесим по всему городу, по магазинам ходим, примечаем, где какие скидки. А потом, пока проездные не закончатся, ездим в эти магазины «отовариваться».

«Вкус сыра и творога до весны придется забыть»

Галина Володько, 58 лет:

- Пенсия моя всего 265 рублей. После оплаты коммунальных услуг копейки остаются. Летом еще как-то легче живется. За отопление платить не надо, день длинный, электричества мало расходуется.

Кроме того, почти все лето я работаю на плантациях у разных фермеров: то голубику собираю, то клубнику, то огурцы. Так что постоянная прибавка к пенсии летом есть. А зимой так хоть зубы на полку клади. Со мной еще сын с семьей живет. Так что немного легче: то они мне, то я им помогу. Бывает, вообще ни копейки в кошельке нет, так они с женой продукты мне покупают. Когда у них шаром покати – я выручаю. Так и выкручиваемся.

Сейчас, наверное, все вынуждены на чем-то экономить. Без мясных продуктов я не могу, поэтому хоть маленький кусочек колбаски раз в неделю покупаю. Зато стала отказывать себе в молочных продуктах, они сейчас недешевые. Летом, когда денег чуть больше, иногда беру. А с этого месяца плату за «коммуналку» обещают поднять. Так что вкус сыра и творога, наверное, опять до весны придется забыть.

«Денег на лекарства иногда подбрасывают дети»

Гонората Янковская, 81 год:

- Моей пенсии в 320 рублей, если бы не помогали дети, мне точно не хватало бы. И это с учетом того, что в еде я неприхотливая. Недавно перенесла операцию, мне удалили желчный пузырь, так что молочные продукты я теперь не ем. Покупаю только крупы, каши и супы себе варю. Мясное мне тоже нельзя: плохо себя чувствую. Та же история и с помидорами. Но я их так сильно люблю, что все-таки иногда покупаю и ем, хоть знаю, что потом обязательно отболею.

Когда получаю пенсию, сначала плачу за коммунальные услуги, каждый месяц у меня рублей 50 уходит. Остальные деньги в основном трачу на лекарства, на продукты – меньше.

Наверное, как и всем сегодня, приходится экономить. Я стараюсь меньше расходовать воду: никогда не мою посуду под краном, только в миске с водой, там же ее и споласкиваю. Электричество тоже экономлю. Мой сын дом строит, часто материалы в строительных магазинах покупает. У него там даже скидки есть, как у постоянного покупателя. Недавно он мне эту карточку дал, я сходила и купила во все свои люстры и светильники энергосберегающие лампочки. Так что надеюсь, теперь и за свет меньше платить буду. А вот телевизор я смотреть меньше не стала. Сериалы не очень люблю, а передачи смотрю часто, особенно зимой по вечерам. Пробовала как-то экономить, даже спать старалась раньше лечь, но все равно раньше десяти вечера уснуть не могу.

Последние дни перед пенсией иногда вообще в кошельке пусто. И хоть я стараюсь закупать все свои лекарства впрок, иногда и их не хватает. Тогда выручают дети: подбрасывают мне на таблетки.