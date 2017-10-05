«Нет повышению тарифов!» 1 5.10.2017, 11:39

Фото: tut.by

В Лунинце активисты призывают остановить повышение стоимости коммунальных услуг.

Во дворах лунинецких многоэтажек появились расклеенные листовки с обращением к горожанам.

«Мы обращаемся к вам с насущной проблемой, которая коснулась тотального большинства в нашей стране. Вместе с резким падением зарплат, безработицей и беспределом, творящимся в белорусском обществе, власти решили полностью добить труженников повышением цен на коммуналку», - цитирует содержание листовки сайт media-polesye.by.

«Нет повышению тарифов!» – призывает листовка. Написано, что водоснабжение подорожает в два раза, теплоэнергия на 17 процентов, в районе 10-15 процентов подорожают остальные пункты коммунальных платежей.

«И это в момент, когда многие из нас с трудом могут найти работу, когда зарплаты стремительно уменьшаются. Такое чувство, что власти решили поставить народ на грань выживания…», - размышляют активисты.

На листовке предлагают распространять информацию о подорожании коммуналки, призывать своих соседей не платить по грабительским тарифам.