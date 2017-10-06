Герой национального флага из Вилейки объявил голодовку 2 6.10.2017, 9:36

Александр Венгерский решил бороться не только за себя, но и за всех политзаключенных.

Футбольный болельщик Александр Венгерский из Вилейки, отбывающий арест в изоляторе временного содержания в Борисове, объявил голодовку в знак поддержки всех политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой. Сайту spring96.org об этом сообщил активист из Вилейки Алексей Сюдак, которому Венгерский прислал письмо.

«Я, Венгерский Александр, находясь в ИВС Борисовского района, 5.10. 2017 объявляю голодовку в связь с тем, что не согласен со статьей 23.4 КоАП, поскольку сотрудники правоохранительных органов давали разные показания, а одного из них я увидел в зале суда впервые. С моей стороны неповиновения и унижения сотрудников милиции не было», - сообщает болельщик в письме.

Голодовку Александр Венгерский проводит в поддержку всех политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой.

Напомним, 29 сентября суд Борисовского района приговорил Александра Венгерского к 10 суткам административного ареста якобы за совершение «административных правонарушений»: «мелкого хулиганства» и «неповиновения законному требованию должностного лица».

Напомним, что В Борисове 28 сентября во время матча между футбольными командами БАТЭ и «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом и с гербом «Погоня». Его задержала охрана стадиона и вывела с поля. Позже стало известно, что задержанный - житель Вилейки Александр Венгерский.