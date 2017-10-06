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Максим Винярский: Не до шуток – пора на Площадь

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  • 6.10.2017, 12:32
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ФОТО: SVABODA.ORG

Когда в стране пособие по безработице 13 долларов, вывод напрашивается сам по себе.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский прокомментировал в «Фейсбуке» данные проекта «Нашы грошы» о том, что пособие по безработице в Беларуси составляет 27,9 рубля (около 13 долларов).

«Не до смеха... P.S. «Марш рассерженных белорусов 2.0» сбор 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска», - написал активист.

Напомним, что 21 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Одним из требований акции, которая начнется в 14:00 на Октябрьской площади, является повышение размера зарплат, пенсий, стипендий и пособий.


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