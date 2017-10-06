Друзья погибшего в Печах солдата: Это не суицид, ему точно помогли 6.10.2017, 20:20

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Александр Коржич

Александр Коржич накануне жаловался на жесткую «дедовщину».

Во вторник 3 октября появилось сообщение, что на территории военной части в военном городке Печи был обнаружен труп военнослужащего. По предварительной версии следствия, 21-летний солдат срочной службы покончил жизнь самоубийством. Еврорадио отыскало друзей погибшего, они уверены, что Александр Коржич "не мог самостоятельно совершить суицид, ему точно помогли".

"Когда его дома переодевали перед похоронами, то видели большие синяки выше паха, в области печени и почек, на голове была ссадина, на шее очень-очень-очень ровная полоса от удушья, когда человек висит, у него просто не может быть настолько ровных контуров. К тому же, этот след полностью по контуру шеи, нет никакого помещения от петли", — рассказывает девушка, которая дружила с Александром, более 10 лет и считала его едва ли не своим братом.

По словам девушки, Александр сам хотел отслужить в армии, чтобы потом спокойно устраивать жизнь. Как раз перед уходом в армию он сделал ремонт в своей квартире.

Парня призвали весной 2017 года, присягу он принимал 10 июня. С подругой созванивались несколько раз и Александр жаловался на "дедовщину".

"В последний раз он мне звонил в конце августа, спрашивал про ремонт на даче, который мы с мужем делали, мы всегда отдыхали там вместе, — продолжает вспоминать подруга. — Ещё смеялись что к его приходу красную дорожку положим и наша дочка будет его с цветами и танцами встречать. При разговоре он говорил, что "дедовщина" ужасная, издеваются как могут, всё отбирают. Но он всегда был сильным человеком и во время разговора сам сказал, мол, ещё немного потерпеть, и нас распределят в Слоним. Ни единой мысли о суициде не было озвучено и даже нотки чего-то подобного в его голосе я не услышала. Сашка был в жизни очень жизнерадостным человеком, он всегда был готов прийти на помощь, был очень набожным и всегда, проезжая мимо собора, останавливался и крестился. Он до безумия любил родителей, чтобы так поступить с ними".

По информации борисовского издания ex-press, в июле, когда Александр лежал в санчасти с высокой температурой, у него пропали телефон и банковская карточка, на которую родственники высылали парню около 50 рублей в неделю. Деньги при этом кто-то продолжал снимать.

"Карточку действительно отобрали, а телефон якобы он продал из-за нужды в деньгах. Просто смешно, — подтверждает подруга. — Телефон при этом так и не найден".

Парень был похоронен 5 октября с воинскими почестями на кладбище в Таргошицах недалеко от Пинска. Присутствующие на похоронах Александра утверждают, на его теле были синяки и порвана губа. Официальные структуры о происшествии ничего не сообщают, кроме "ждите результатов следствия".

31 марта 2017 года в той же воинской части покончил жизнь самоубийством еще один срочный служащий Артем Басцюк. За день до суицида он позвонил родителям, чтобы попрощаться. До этого парень не раз жаловался на "дедовщину", его родители даже приезжали по этому поводу в часть и просили руководство разобраться в ситуации и помочь парню. Следствие по этому делу ведется до сих пор.