Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами 12 Максим Винярский

7.10.2017, 8:35

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В регионах люди доходят до предела.

А воз и ныне там. Хотя нет. На самом деле даже хуже - «воз» сдал назад. Понукаемые главным кучером, серые лошадки белоруской бюрократии бодро рапортуют о своих успехах - сначала о «тунеядцах», привлеченных к ответственности, потом о тех, для кого вернули пресловутый «налог». В который раз, пытаясь проскочить между «Сциллой» начальственного гнева и «Харибдой» народного возмущения, налог на тунеядство попробовали замаскировать налогом на самозанятость.

В истерической попытке сохранить лицо диктатора, почти в открытую предлагается платить новый-старый побор с объяснением, что никто не потребует доказательств, какой именно деятельностью и как успешно занимается бывший «тунеядец». При этом не прекращаются увольнения, переводы на четырех- и трехдневные рабочие недели. В некоторых областях вообще доходит до «вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем». Так называемое «социальное» государство даже не пытается выполнять свои обязательства.

Единственное, что беспокоит власть - это протесты. Но вместо того, что бы просто снять излишний контроль, отменить безумный налог и начать диалог с гражданским обществом, власть реагирует в единственно привычной ей манере.

После объявления о проведении Марша рассерженных белорусов 2.0 шаманы от белорусской юстиции привычно бормочут свои заклинания о штрафах и арестах. Вместо реформ и признания своих ошибок - неуклюжие попытки «отменить» народный протест. Как будто от наличия или отсутствия активистов на Октябрьской площади 21 октября исчезнет сама проблема. Появятся рабочие места, зарплата скакнет к невиданным высотам, а центры занятости закроются за ненадобностью.

Как малые дети, закрывшее лицо руками, считают, что спрятались в домике, так и чиновники надеются, отвернувшись, пересидеть системный кризис. Но ведь это не так. Народное возмущение остановить таким образом не получится. В регионах люди доходят до предела, за которым нет хороших вариантов. Можно, конечно, попытаться отсрочить прорыв гнойника, но чем дольше ждешь, тем больше вероятность заражения и последующей ампутации. Болезнь и так уже запущенная, и закрывая на нее глаза сегодня, завтра власти столкнутся с голодными бунтами и не просто рассерженными, а разъяренными белорусами на улицах.

Максим Винярский, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», специально для Charter97.org