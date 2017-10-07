Пара из Лунинца вошла в десятку сильнейших танцоров фестиваля на Кипре 1 7.10.2017, 12:08

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Фото: media-polesye.by

Талантливые танцоры хотят поехать на фестиваль в Израиле, но нет денег.

Вероника Лепко и Святослав Чижик стали единственными представителями Беларуси на интернациональном Open Dance фестивале «Афродита-Кристал» в городе Пафос (Кипр).

И к тому же – самыми юными участниками.

- Приглашение поступило после выступления ребят на международном фестивале в Вентспилсе (Латвия) этим летом, где жюри отметило их высокий уровень и природные данные, - рассказала «Медиа-Полесью» руководитель танцевального клуба «Мириданс» Светлана Галка. - Поначалу хотели отказаться из-за дороговизны транспортных расходов, однако в последний момент решились, ведь подобные фестивали – это опыт для профессионального роста.

Фото: media-polesye.by

Сопроводить подростков на Кипр возложили ответственность на старшую сестру Вероники – Викторию. Летели из Москвы, что дешевле, чем из Минска.

«Афродита-Кристал» приехали покорять представители Италии, Германии, России, Украины, стран Балтии и сами киприоты. Многократно звучало и слово «Беларусь», когда на паркет выходила юная пара из полесского города Лунинца.

Вероника и Святослав впервые выступали в группе «Молодёжь+взрослые», то есть с 16 до 27 лет. Среди зрелых маститых танцоров Вероника, которой только две недели назад исполнилось 16 лет, и Святослав, ему ещё нет 16-ти, не растерялись. Танцевали в одной группе с чемпионкой России по спортивным бальным танцам Виталиной Буниной. Она со своим партнёром стала бронзовым призёром соревнований. Лепко и Чижик заняли восьмое место. Высшую ступеньку пьедестала завоевали итальянцы.

Фото: media-polesye.by

- То, что наша пара попала в десятку сильнейших на этих международных состязаниях - очень почётно, - говорит Светлана Галка, радуясь успехам своих воспитанников, и добавляет: - Хотя ребята иногда пропускают школу, успеваемость у них хорошая. Поздно вечером 4 октября они вернулись домой, а утром следующего дня отправились на уроки.

Побывав на Кипре, где общались без русскоязычного переводчика, подростки сделали вывод, что нужно глубже изучать английский язык.

Фото: media-polesye.by

По возвращении в Лунинец танцоров ожидало новое приглашение. На этот раз - на фестиваль, который состоится в Назарете, Израиль.

- Конечно, хочется участвовать, у ребят завидная целеустремлённость и настойчивость,– признаётся Светлана Галка. – Но это, опять же, большие расходы, и, в первую очередь, транспортные. Времени на раздумья мало, фестиваль пройдёт в предрождественское время, можно не успеть выкупить билеты на самолёт.