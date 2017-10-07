Фотофакт: В белорусских поездах курить запрещено, но разрешено

Фотофакт: В белорусских поездах курить запрещено, но разрешено8
- 7.10.2017, 21:44
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Пассажирам поезда Брест-Москва курить нельзя на территории РФ и можно – на территории Беларуси.
Согласно декрету правителя № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, самолетов и так далее, курение – запрещено. Исключение – поезда дальнего следования. Видимо, Москва – это далеко, пишет kyky.org.
Сегодня в twitter опубликовали фотоинструкцию: пассажирам поезда «Брест-Москва» курить нельзя на территории России и можно – на территории Беларуси.
Поезд Брест-Москва, это что за покемон @Motolko ? pic.twitter.com/5t6QT3FOe4— Алексей Клочков (@klo4kov848) 7 октября 2017 г.