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Фотофакт: В белорусских поездах курить запрещено, но разрешено

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  • 7.10.2017, 21:44
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Пассажирам поезда Брест-Москва курить нельзя на территории РФ и можно – на территории Беларуси.

Согласно декрету правителя № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, самолетов и так далее, курение – запрещено. Исключение – поезда дальнего следования. Видимо, Москва – это далеко, пишет kyky.org.

Сегодня в twitter опубликовали фотоинструкцию: пассажирам поезда «Брест-Москва» курить нельзя на территории России и можно – на территории Беларуси.


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