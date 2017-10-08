Призывы на Марш рассерженных белорусов 2.0 появляются каждый день 5 8.10.2017, 10:40

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Листовки и наклейки можно увидеть не только на минских улицах, но и в Дзержинске, Логойске, Молодечно и Жодино.

Ежедневно на улицах Минска и близлежащих городов появляются стикеры и плакаты с приглашением на акцию 21 октября, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

В этот день в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат. Об этом напоминают и листовки, авторы которых задают вопросы о том, на что идут наши налоги и как выжить на зарплату в 200-300 рублей.

Листовки и наклейки можно увидеть не только на минских улицах, но также и в близлежащих городах — Дзержинске, Логойске, Молодечно и Жодино.