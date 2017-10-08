Житель Кличева: $150 — это разве зарплата для мужчины 1 8.10.2017, 21:51

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Фото: svaboda.org

Как в Кличеве прошли «Дожинки», в которые власти вложили $5 миллионов.

В Кличеве прошел областной фестиваль-ярмарка «Дожинки». Местные власти не воспользовались поводом, чтобы убрать с центральной площади памятник Ленину. Его перенесли на окраину площади и сделали меньшим постамент. Посередине же площади поставили скульптурную композицию «Рог изобилия», передает «Радыё Свабода».

В кличевские «Дожинки» вложили десять миллионов рублей. Привычно «прихорошили» городской центр, а периферия осталась нетронутая. Не отремонтированы остались и подворья неподалеку от райисполкома.

Не всем принесли радость «Дожинки»

За двести метров от здания райисполкома на улице Ленинской за баннерной сетью скрыто нежилое кирпичное здание. За ним перекопан двор с резким запахом от туалетов. Ими пользуются жители двухэтажек, которые к «Дожинкам» снаружи подремонтировали, но изнутри оставили нетронутыми.

«В наших домах нет ни канализации, ни воды. Только газ недавно подвели, но сказали с дома заплатить по четыре с половиной тысячи рублей. А где нам такие деньги взять? Тут же одни пенсионеры живут», - жаловалась журналисту одна из жительниц.

«Сколько горя нам принесли эти «Дожинки». Хлевы наши, в которых хранили картофель, посносили. Мы их не защитили, - рассказывала женщина далее. - Под окнами у нас были огороды, то их тоже ликвидировали. Сейчас под домом голая земля. Неужели они кому-то мешали? Чтобы только двор после «Дожинок» привели в порядок, а то и будем так жить, словно после войны».

«Дожинки» привычно проходили при усиленных мерах безопасности. Подъезды к центру города были перекрыты сотрудниками ГАИ. На самих же «Дожинках» было немало сотрудников милиции одетых в штатское.

В центральной части небольшого города развернули навесы торговые организации, но покупателей у них было немного. Даже возле учреждений питания, которые заманивали посетителей выпивкой и закуской, столы оставались не занятыми.

«Мы бы посидели и чего-то купили, но бесплатно ничего не дают, - отметил мужчина. - Нам обещали выдать к «Дожинкам» аванс, но что-то не вышло у начальства. Да и на здешние зарплаты особо не пошикуешь. У меня дочь и сын учатся. Сам удивляюсь, как еще выкручиваюсь».

Люди бродили между аттракционами и изредка приобретали сладости детям. Торговцы скучали.

«В Кличеве нет перспектив, - говорил следующий собеседник. - Как все закончится, снова наступит депрессия. Здесь же ни одного серьезного предприятия. Ну, лесхоз большой, ПМК еще как-то выживает, но на всех работы нет. Разве это зарплата триста рублей для мужчины. Поэтому, я отсюда, уехал. Сейчас приезжаю, как и многие мои друзья».