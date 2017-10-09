«Работала продавцом, секретарем, воспитателем – и осталась без пенсии» 27 9.10.2017, 13:17

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Все больше белорусов попадает в ловушку страхового стажа.

После изменений в пенсионное законодательство многие белорусы не получает пенсию из-за нехватки страхового стажа либо общего стажа работы. Как, например, Татьяна Алейник из агрогородка Будагово Смолевичского района, пишет sb.by.

Чтобы заработать трудовую пенсию по возрасту, надо уплачивать взносы в ФСЗН. Период, когда делают такие отчисления, называется страховым стажем. В него, например, не входят учеба, служба в армии, уход за людьми с инвалидностью. Когда планка страхового стажа стремительно возросла, у многих возникли проблемы — люди остались без пенсии по возрасту. Татьяна Алейник из агрогородка Будагово Смолевичского района рассказала свою историю:

— У меня трое детей. Когда была беременна, муж ушел к другой женщине. Поднимала деток сама. Работала продавцом, секретарем, воспитателем в детском саду — без дела не сидела. Жила в Минске, но потом пришлось переехать в деревню. У мамы случился инсульт. Так у меня на руках оказались трое детей и больная мать. Работать не могла — за ней нужен был постоянный уход. Она падала в обморок, могла встать и идти в неизвестном направлении. Разве я могла ее бросить? Я не сразу стала получать пособие по уходу за человеком с инвалидностью — возникли проблемы с оформлением инвалидности. А, как известно, получаешь пособие — значит, работать нельзя.

Несколько лет назад мама Татьяны Алейник умерла. После ее смерти еще два года она ухаживала за соседской дочкой — инвалидом первой группы. У нее и мыслей не было, что может оказаться в ситуации, когда ни по одному из вариантов ей пенсия не положена. У нее страховой стаж — 12 лет.

— Но чтобы получить пенсию, нужен общий трудовой 35 лет. У меня же всего 25, — вздыхает Татьяна Васильевна. — Сейчас мне 57 лет. Но на общих основаниях пенсию по возрасту получить не могу. А социальную пенсию дождусь только к 60 годам. В таком возрасте сложно найти работу. И не только из-за того, что работодатель не заинтересован в «старых» кадрах. Хотя и не без этого. В службе занятости мне предлагали вакансии в Жодино. Но где брать деньги на дорогу туда-обратно? В последний раз предложили вакансию дворника в школе. Но там надо и лед долбить, и ведра таскать, а здоровье уже не то. Может, стоило предусмотреть переходный период для людей, которые в период нововведений достигают пенсионного возраста?