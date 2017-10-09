Активист БНК из Гомеля: Сколько можно терпеть эти обяцанки-цацанки? Что-то будет 2 9.10.2017, 14:37

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Фото: «Белсат»

Максимальная зарплата в Гомеле - $125, да и то не устроиться.

Об этом сайту Charter97.org рассказал бывший предприниматель, активист Белорусского Национального Конгресса из Гомеля Борис Аникеев.

Жители многих городов сообщают, что ситуация с пенсиями и зарплатами стала критической. Как обстоят дела в вашем регионе?

- Есть описать ситуацию в двух словах, то просто «кирдык». Лично я, после закрытия ИП в 2015 году из-за указа Лукашенко №222, не могу трудоустроиться. Я прихожу в какую-нибудь контору, они смотрят документы и спрашивают, чем я занимались. Когда отвечаю, что был индивидуальным предпринимателем, то все, разговор окончен. Они не хотят с ИП сотрудничать, говорят, что предприниматели слишком грамотные.

У меня также есть несколько товарищей, которые были вынуждены закрыть ИП в 2015 году. Кто-то из них устроился сторожем за 150 рублей ($75).

Я считаю, что работа за такие деньги — пустая трата времени на режимном предприятии. За эти деньги выжить нереально при действующих ценах. Самая большая зарплата, за которую можно найти работу в Гомеле - это 250 рублей ($125). Мое мнение, что проще ходить на подработки к частнику и зарабатывать себе хотя бы на проживание. В основном люди так и поступают. Многие также уехали на заработки в Россию, Украину.

Денег людям катастрофически не хватает. Те люди, с которыми я общаюсь, разделяют мое мнение про «полный кирдык».

Одна моя подруга осталась работать на ИП, перевелась в ЧУП (частное унитарное предприятие), торгует мужским ассортиментом. Так вот они еле-еле концы с концами сводят. На налог зарабатывают, аренду, а на зарплату ей денег практически не хватает. Пустая трата времени.

- Весной в Гомеле тысячи людей протестовали против скандального декрета о «тунеядцах». Возможно ли повторение протестной волны осенью?

- Я сам принимал активное участие в Марше рассерженных белорусов 17 февраля в Минске, и в акциях в Гомеле. Я думаю, что если осенью что-то произойдет, то это случится спонтанно. За неделю соберемся.

В данный момент я готовлюсь ехать в Минск 21 октября на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Я удивляюсь, чего некоторые белорусы сидят, ждут. Чего уже ждать? Давно уже стало ясно, что от этой власти нечего ждать, неужели они этого не понимают? 23 года, как тот Моисей по пустыне евреев водил, точно также Лукашенко нас за нос водит. Сколько можно терпеть его «обяцанки-цацанки»? Ходить бесплатно работать на заводы? В общем, будем ждать 21 число!

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.