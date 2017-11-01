Белорусы взбунтовались против драконовской пени за коммуналку 2 1.11.2017, 11:46

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Фото с сайта kp.by

Граждане требуют остановить ростовщичество в ЖКХ.

Накануне перехода к 100%-й оплате гражданами коммунальных услуг общественные активисты опубликовали на сайте change.org петицию с требованием отменить существующие в Беларуси практики начисления пени за неоплаченные вовремя услуги ЖКХ:

«За несвоевременно или не в полном объеме оплаченные жилищно-коммунальные услуги предусмотрена пеня (неустойка) в драконовском размере - 0,3% от суммы каждый день или антинародные 109,5% годовых (365х0,3, при ставке рефинансирования Нацбанка - 11% с 18.10.17, инфляция за 2017 год сложится на уровне порядка 6%).

Установленный размер пени не отвечает современным принципам социальной защиты населения, является умышленно жестокой формой обращения с людьми и ростовщичества, тем более в условиях кризиса, наступающей 100% оплаты услуг ЖКХ по «европейским» тарифам, - требуется принять ГУМАННЫЙ закон о пенях в сфере коммунальных услуг.

2016. «Мы два раза вносили предложение в правительство об увеличении пени за просрочку платежей за коммунальные услуги в 10 раз (примечание, т.е. 3% за каждый день). Но эту идею пока не поддержали», — первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Доля пени в короткий срок достигает половину суммы задолженности и даже дети становятся «заложниками и предметом торга», не говоря про принудительные выселения из квартир за долги многократно накрученные неустойкой:

1) ЖКХ в ближайшее время переходит на 100% оплату коммуналки населением, что делает обсуждение размеров пени в свете принудительных выселений на фоне белорусских зарплат, «европейских» тарифов на услуги отечественного качества, ежегодного роста безработицы... более чем актуальным:

дифференцированный размер пени: нулевой в начальном, повышенный в кратко- и пониженный в долгосрочном периодах;

фиксация пени в долях от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

ограничение суммы удержаний по задолженности в зависимости от общего месячного дохода и т.д.

2) Качество и непрерывность услуг ЖКХ остаются далеко не идеальными и нередко не три шкуры должны сдирать с должников, а еще и приплачивать пострадавшим от услуг:

обязать коммунальщиков уплачивать Потребителю штраф за нарушения качества и непрерывности предоставления коммунальных услуг;

обязательный перерасчет или даже полное освобождение от оплаты за некачественно оказанную коммунальную услугу.

3) Национальный банк Республики Беларусь заявляет о замедлении инфляции: «Значимых рисков для увеличения показателей по инфляции до конца года мы не видим. Оцениваем, что в пределах 6% по инфляции закончим этот год... Мы видим, что укладываемся в те прогнозы, которые есть, и двигаемся к своей среднесрочной цели: инфляция не выше 5% к 2020 году». Снизить переплату в банковском секторе по взятым кредитам доступно с помощью рефинансирования по ставкам 11-20% годовых.

«Рисковые ожидания» в пени по задолженности со стороны ЖКХ завышены не менее чем в 5-10 раз, «инфляционные» - в 20 раз!

Население недоплачивает никак не в разы, а лишь одну четверть. Телеканал ОНТ: В 2017 году население будет возмещать уже 75%, а в следующем – 100%. Институт Минэкономики: в 2016 уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг составил 60% при запланированном показателе 50%.

4) В Могилеве 10 летний мальчик был отобран у неработающей женщины, в собственности которой находятся две квартиры, и помещен в приют. Причиной стали долги за коммунальные услуги за одну из квартир в размере 260 рублей и 155 рублей пени. В квартире отключили электричество, а через некоторое время информацию коммунальщики направили в школу, где учится сын. Школа ходатайствовала о том, чтобы долг уменьшили на сумму пени, но безуспешно.

В администрации Октябрьского района Могилева уточнили, что женщина раньше работала главным бухгалтером на одном из предприятий города, но в январе 2016-го была уволена за прогулы (якобы начальник не предоставил ей отпуск, о котором она просила, после чего она не вышла на работу). Она мать-одиночка, ребенок у нее один. Женщина не пьет, жила тем, что продавала домашние вещи.

4 октября 2017 женщина погасила задолженность. Коммунальщики грозят родителям: «Не усложнайте себе жизнь сами. Оплачивайте коммунальные услуги своевременно».

5) В феврале 2017 участница одного из сообществ белорусских мам в «Одноклассниках» опубликовала изображение листка бумаги с необычным текстом: «Ставлю вас в известность, что в случае отключения одной из услуг, дети будут изъяты из семьи в приют. Стоимость нахождения каждого ребенка в приюте составляет 280 рублей в месяц. Не создавайте себе проблем, оплачивайте коммунальные услуги». Распечатку принес из школы ребенок, который учится в одном из райцентров Гомельской области. «Ваши дети приносят такое?», - интересовалась мать ребенка.

Гомельская область, февраль 2017: «Не создавайте себе проблем, оплачивайте коммунальные услуги»

Могилев, октябрь 2017: «Не усложнайте себе жизнь сами. Оплачивайте коммунальные услуги своевременно».

Заметно по тексту, что вдохновитель по использованию детей «один», - это забота о детях такая в размере 109,5% годовых неустойки с родителей невзирая ни на что при инфляции в 5-6% или в приют?

На тот момент гомельские власти открестились от подобной инициативы и де-факто дали оценку последовавшим позднее действиям в Могилеве: «Конечно, это абсурд и отсебятина, если такие сообщения выдавали в школе, — сообщила заместитель начальника Управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович. — Мы поинтересуемся, действительно ли это «творчество» имело место. Если информация подтвердится, поправим тех, кто такое придумал. Не исключено, что другие организации так пытались бороться со своими должниками, но в любом случае это не задача школы… такие записки, кто бы их ни распространял, не имеют отношения к работе по защите детей.».