Герой Марша 2.0 из Кобрина: Я свободный человек и делаю то, на что имею право 2 10.11.2017, 9:23

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Рабочий Сергей Фалейчик заставил судью озвучить лозунг «Жыве Беларусь!».

Еще один участник Марша рассерженных белорусов 2.0, рабочий Сергей Фалейчик из Кобрина, наказан местным судом штрафом в 10 базовых величин, сообщает racyja.com.

Процесс длился с полчаса, не учитывая 15-минутного перерыва. Самым трудным для судьи стало чтение надписи на плакате, который держал на акции Фалейчик.

«Для меня важно, что вы озвучили «Жыве Беларусь!». Это все так, но вы и плакат озвучьте. Для истории запротоколируйте», - заявил Сергей Фалейчик судье.

Рабочий своей вины не признал. Он возмущен решением суда: «Какая власть, такой и суд, такие и дела. Я очень возмущен решением суда, я не считаю себя виновным. Я защищаю свою гражданскую позицию, я свободный человек и я делаю то, на что имею право по закону».

Поддержать Сергея Фалейчика в суде пришли местные активисты. Также приехали представители демократической общественности из Бреста, Минска, Березы и организатор акции Николай Статкевич с женой Мариной Адамович. Фалейчик будет обжаловать решение суда.