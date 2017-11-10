Экономист: Через два года зарплата может уменьшится в 2,5 раза 10 10.11.2017, 9:31

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Из-за «проеденных» властями кредитов ситуация в стране усугубляется.

Отказаться от так называемого налога за «тунеядство», не гнаться за «заветными $500» средней зарплаты, реорганизовать госсектор и приостановить поддержку убыточных предприятий. Миссия МВФ на ежегодной консультации обозначила проблемы белорусской экономики, говорится в репортаже «Белсата».

«Многие предприятия зависят от господдержки в виде субсидий, кредитов и прямых трансферов капитала. К тому же Беларусь столкнулась с негативными демографическими тенденциями, что сопровождается сокращением трудовых ресурсов», – отметил глава миссии МВФ в Беларуси Питер Долман.

Только на помощь убыточным предприятиям ежегодно выдается более 2% внутреннего валового продукта страны.

Власти Беларуси затягивают старую шарманку

«Вот народ наш не выдержит бремя реформ, реформы – это обязательно падение уровня жизни, он будет требовать зарплат, какие реформы, надо дать ему поесть, нужно тепло в домах и так далее. Из-за этих причин и откладывали реформы. На самом же деле терять уже нечего – дальше только хуже будет», – уверен экономист Леонид Злотников.

Минск охотно идет только на повышение тарифов ЖКХ. К полной компенсации платежей самим населением Беларусь идет уже не первый год и так будет уже через два месяца – только стоимость отопления белорусы не будут покрывать полностью сами.

МВФ: Этих мер недостаточно

«Если белорусские власти не предпримут дополнительных шагов, то среднесрочный экономический рост будет ограничен уровнем в 2% в год. А сама Беларусь останется уязвимой к шокам, вызывающих нарушение работы экономики, что мы уже наблюдали в предыдущие годы», – объяснил Питер Долман.

И тут начинаются разногласия в видении белорусской экономики МВФ и Минском. Фонд настоятельно советует реформировать неэффективные госпредприятия. Власти же опасаются исчезновения рабочих мест, правда, сколько бы рабочих затронуло перестройка госсектора, сказать не может никто. МВФ советует предусмотреть до Br 1 млрд на укрепление социальной защиты и помощь безработным. Минск же отказывается даже отменить налог на тунеядство и надеется только на новую кредитную программу.

«Кредиты были бы хорошо, при условии, что они не будут проедены, а потом не будет как отдавать – вот почему МВФ не спешит нам давать деньги. Это только усугубит положение страны и через два года вообще будет не $ 350 зарплата, а $ 150, если будем так брать не думая», – говорит Леонид Злотников.

Беларусь активизировала контакты с МВФ два года назад – как раз тогда, когда рассчиталась по первой программе стендбай. В прошлом году страна начала переговоры об очередной кредиторской программе на $ 3 млрд.