Судья в Кобрине: «Лукашеску, ты урод! Хватит грабить наш народ!» 9 10.11.2017, 10:59

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Фото: «Радыё Свабода»

В Кобринском суде произошел удивительный случай.

9 ноября в Кобрине состоялся суд над участником Марша рассерженных белорусов 2.0, рабочим Сергеем Фалейчиком.

Поддержать участника акции протеста приехали представители демократической общественности из Бреста, Березы, из Минска приехали координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Cтаткевич и его жена Марина Адамович.

Лидер БНК рассказал на своей странице в «Фейсбуке» об интересном случае, который произошел во время суда:

- Было интересно, когда Сергей Фалейчик заставил судью озвучить лозунг, который он нес на Марше рассерженных белорусов 2.0. После того, как судья произнес: «Лукашеску, ты урод! Хватит грабить наш народ!», зал взорвался аплодисментами.

Произошедшее подтверждает и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

- Судья старательно избегал озвучивания текста баннера, он говорил, что «вы сами знаете, что там написано», о том, что «в интернете это можно прочитать», бормотал что-то о Чаушеску. Только когда вслед за «подсудимым» уже все присутствующие потребовали озвучить его - он дрожащим голосом озвучил баннер, выслушал аплодисменты зала.

Напомним, что рабочий Сергей Фалейчик из Кобрина был наказан штрафом в 10 базовых величин.