Пассажир авто в Бресте ударил гаишника головой в лицо 13.11.2017, 14:59

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В отношении жителя Жабинки возбуждено уголовное дело.

Происшествие случилось 12 ноября около 3:20. Инспекторы ГАИ остановили автомобиль «Ауди А8», за рулем которого был 35-летний житель Жабинки. Обнаружив правонарушение, один из инспекторов начал составлять административный протокол, передает БелТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

В этот момент с пассажирского сиденья поднялся хозяин иномарки. Он подошел к гаишнику и ударил его головой в лицо. Нападавшим оказался 29-летний житель Жабинки. Медосмотр подтвердил, что мужчина был пьян — 1,1 промилле.

Милиционеры задержали нарушителя. В его отношении возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

В ГАИ добавили, что мужчина является «злостным нарушителем правил дорожного движения: на его счету более 40 таких нарушений».