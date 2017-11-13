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В Бресте появилась стена уличной философии

  • 13.11.2017, 23:02

Это новая работа известной брестской художницы Лёни Василькович.

За время работы над стрит-артом художница постоянно получала положительные отклики от жителей двора. Кто-то приносил горячие напитки, а кто-то просто приходил и поддерживал её беседой, пишет binkl.by.

«Искусство должно вызывать эстетическое удовольствие и хорошие эмоции. И даже если оно агрессивно или ужасно, оно всё равно для кого-то прекрасно», — говорит Леонида.

Стрит-арт можно найти за остановкой «Университет».


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