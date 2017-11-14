Агентство S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы 2 14.11.2017, 9:59

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Задолженность страны по валютным займам составляет около $200 миллионов.

Рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте снизился до уровня SD, который означает, что эмитент отказался от некоторых выплат. Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) после того, как окончился 30-дневный льготный период для уплаты процентов по глобальным облигациям Венесуэлы со сроком погашения в 2019 и 2024 годах, сообщает rbc.ru.

По информации Bloomberg, задолженность составляет около $200 млн.

Ранее, 8 ноября, агентство Fitch снизило рейтинг государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA с уровня СС (возможен дефолт) до С (дефолт неизбежен).

Каракас заявлял, что ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации обязательств по займам. В сентябре 2017 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти Венесуэлы обратились с просьбой реструктурировать долг. По его словам, Минфин ведет эту работу как в рамках Парижского клуба кредиторов, так и в ходе двусторонних контактов.

«Уверен, что мы найдем приемлемые решения с Венесуэлой», — заверил тогда Силуанов.

Россия предоставила Каракасу государственный кредит в размере до $4 млрд в декабре 2011 года. Эти средства предназначались для финансирования поставок в Венесуэлу российской продукции военного назначения. В сентябре 2014 года Москва впервые реструктурировала этот кредит. В сентябре 2016 года правительство России реструктурировало венесуэльский долг еще раз. Каракасу тогда было разрешено выплатить $530 млн на несколько лет позже. Тогда такое решение в Москве объясняли «кризисом ликвидности» в Венесуэле и «дружественными отношениями» двух государств.

В августе 2017 года советник главы «Роснефти» в ранге вице-президента компании Александр Крастилевский рассказал, что суммарный размер предоплат «Роснефти» по контрактам с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA составляет около $6 млрд, а полное погашение ожидается до конца 2019 года. Он уточнил, что $5,7 млрд — это основная сумма предоплат, еще $245 млн составляют проценты за пользование денежными средствами.

В июне 2017 года Счетная палата заявила, что Венесуэла не исполнила условий реструктуризации своего долга перед Россией, из-за чего бюджет недополучит 54 млрд руб. в 2017 году.