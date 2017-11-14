Статкевич и Некляев призвали ЕС не пускать Лукашенко в Брюссель 10 14.11.2017, 11:48

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Лидеры БНК обратились к главам стран Евросоюза.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев подписали обращение к руководителям Европейского Союза, депутатам Европарламента и главам стран, входящих в ЕС.

Сайт Charter97.org публикует обращение политиков:

«Главам стран Европейского Союза,

Председателю Европейского Совета Дональду Туску,

Верховному Представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини,

Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану,

депутатам Европарламента

Приглашение Александра Лукашенко в Брюссель на саммит «Восточного партнерства» - это не просто шаг в нынешнем диалоге ЕС - Беларусь. Это легитимизации самого Лукашенко, легализация его политики и его режима, который вновь обратился к репрессиям.

В Беларуси опять появились политзаключенные. Люди, которых сажают в тюрьмы за гражданскую позицию, за политические убеждения. Кроме обычных арестов и штрафов, изобретаются новые способы давления: арест имущества, снос или арест жилья, репрессии против близких. Практикой стали похищения, избиения и пытки арестованных активистов, намеренное размещение их вместе с больными опасными инфекционными заболеваниями, отказы заключенным в медицинской помощи.

Можно, конечно, закрывать на это глаза. Но если не закрывать, то приглашение руководителя полицейского государства в демократическую Европу - поощрение его политики репрессий.

Мы не против диалога с белорусским режимом. Мы понимаем, что в нем не может не быть каких-то уступок режиму со стороны ЕС. Но в нем не может не быть и обязательных для выполнения, для продолжения диалога условий. Обязательными условиями должна быть демократизация законодательства о выборах, о регистрации партий и общественных организаций, о СМИ, о массовых собраниях граждан, а также освобождение политзаключенных, прекращение политически мотивированных уголовных дел и реабилитация всех ранее осужденных по таким делам.

Диалог длится более 2-х лет, но ничего этого нет. Даже на саммит в Брюссель Лукашенко приглашен без никаких предварительных условий.

Когда демократически избранные лидеры как равные с равным садятся за один стол с диктатором, превратившем выборы в жалкий фарс, они оскорбляют этим своих избирателей. Когда лидеры уважаемых стран ведут равноправные переговоры с «президентом», добровольно превратившем свою страну в филиал другого государства, они принижают себя до его уровня. Кто пожимает руку, запятнанную кровью наших похищенных и убитых товарищей, тот показывает, что считает их убийства допустимыми.

Мы призываем вас к солидарности с нашей борьбой за демократическую независимую Беларусь. Белорусский народ имеет право на свободу.

Владимир Некляев,

Николай Статкевич,

члены Рады Белорусского Национального Конгресса,

ранее - узники совести, экс-кандидаты в президенты Республики Беларусь».