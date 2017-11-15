«Джили» обещает делать летающие автомобили 15.11.2017, 8:20

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Китайская автомобилестроительная компания Geely объявила о том, что она выкупит весь бизнес и все активы американского стартапа Terrafugia, разрабатывающего летающие автомобили. Сумма сделки не разглашается, сообщает БелТА.

Geely пообещала за счет капиталовложений в Terrafugia сделать летающие автомобили реальностью. По соглашению, штаб-квартира Terrafugia останется в США. Компания Terrafugia была основана в 2006 году. Она поставила задачу вывести первый летающий автомобиль на рынок в 2019 году, а в 2023-м - первый в мире летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой.

Еще до проведения сделки команда инженеров Terrafugia в США благодаря поддержке Geely увеличилась втрое за последний квартал. Как заявил новый главный исполнительный директор Terrafugia Крис Джаран, приоритет будет отдан расширению научно-исследовательских и разработческих возможностей компании.