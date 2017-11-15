Беларусь проголосовала в ООН против резолюции о нарушениях прав человека в Крыму 8 15.11.2017, 11:25

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Против важной резолюции по Крыму проголосовало только 25 стран, в том числе Беларусь и Россия.

Беларусь проголосовала в третьем комитете ООН против резолюции о нарушении прав человека в Крыму, пишет Еврорадио "В Минске — "московское время"... Это не нейтральная позиция, а вполне конкретная", — написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в «Фейсбуке».

Резолюцию она назвала "очень важной". За нее проголосовало более 70 стран, почти столько же воздержалось, против было только 25 стран, в том числе Беларусь и Россия. Геращенко возмущена, что Беларуси, которая "претендует на определенные миротворческие лавры", предоставляющей возможность для проведения переговоров по Донбассу, "опять не хватило" нейтральности "для иной от РФ позиции".

"Это второй нож в спину Украине. После подобного прошлогоднего голосования. Высказала свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным", — написала первый вице-спикер Верховной Рады.

Как сообщалоcь ранее, в декабре 2016 года Беларусь проголосовала в ООН против резолюции Генеральной ассамблеи о правах человека в Крыму и Севастополе. Перед этим наша страна пыталась заблокировать эту резолюцию.